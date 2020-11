Proč vás zajímá právě tahle bitva?

Baví mě staré mapy a historie je pro vojáka docela dobrý koníček pro pochopení principů platných i v moderním vojenském umění. Jsem taky doktorandem Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy. Třicetiletá válka není má specializace, ale historici oceňují vojenský pohled a například vkládání výstupů z primárních pramenů do mapových podkladů. Udělali jsme to u více bitev, ale vidět je to právě na té mediálně přitažlivé.