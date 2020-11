„Šarvátka“, co na staletí ovlivnila osud Čechů. Od Bílé hory uplynulo 400 let

Důležité manévry a zásadní rozhodnutí Situační mapka postavení vojsk při bitvě na Bílé hoře 1620. Bílá pole jsou pěší vojska, šachovnicová pole jsou tercie (čtvercová formace) pěšího vojska a půlená pole jsou jízdy. Stavovská armáda je červeně, císařské vojsko zeleně a vojsko Katolické ligy modře. 5. 11. 1620 - U Rakovníka proti sobě stojí dvě armády, císařští spolu s ligisty proti stavům. K boji ale nedojde.

5. 11. večer - Císařští s ligisty potají opouštějí tábor. Rychle míří ku Praze. Před sebou mají šedesát kilometrů.

potají opouštějí tábor. Před sebou mají šedesát kilometrů. 6. 11. ráno - Stavové narychlo opouštějí tábor. Jdou kratší, ale namáhavější cestou přes křivoklátské lesy.

narychlo opouštějí tábor. Jdou přes křivoklátské lesy. 7. 11. půlnoc - Stavové dorazili na Bílou horu, začínají kopat zákopy, vojáci jsou vyčerpaní , část nedorazila.

, část nedorazila. 8. 11. v noci - Přicházejí císařští a ligisté , díky lepší cestě nejsou tolik vyčerpaní a mají početní převahu .

, díky lepší cestě a mají . 8. 11. dopoledne - Císařští a ligisté se formují do mohutných tercií – formací pěchoty po španělském vzoru.

8. 11. dopoledne - Stavovští se formují do dlouhé linie, poskytující větší palebnou sílu, podle vzoru nizozemského.

8. 11. poledne - Císařská armáda se dala do pohybu , jde spíše o průzkum bojem než o bitvu. Tu nikdo nečeká.

, jde spíše o průzkum bojem než o bitvu. Tu nikdo nečeká. 8. 11. po poledni - Císařští útočí, stavovské levé křídlo jen vystřelí a prchá . Demoralizovaní stavovští žoldnéři utíkají.

. Demoralizovaní stavovští žoldnéři utíkají. 8. 11. odpoledne - Syn velitele stavů Kristián ml. z Anhaltu vyráží do protiútoku , nakrátko uspěje, pak je zajat .

, nakrátko uspěje, pak . 8. 11. odpoledne - U Rakovníka se nechává raněný velitel císařských Buquoy vysadit na koně a vyráží proti Anhaltovi .

vysadit na koně a . 8. 11. odpoledne - Král Fridrich obědvá s anglickými vyslanci, nečeká bitvu , když zamíří na bojiště, už je pozdě.

obědvá s anglickými vyslanci, , když zamíří na bojiště, už je pozdě. 8. 11. odpoledne - Císařští pokračují v útoku. Postupují od Řep směrem k oboře Hvězda. Téměř nenarážejí na odpor.

Postupují od Řep směrem k oboře Hvězda. 8. 11. 14.00 - Dvě hodiny po začátku je dobojováno . Jako poslední se brání Šlikův moravský pluk u Hvězdy.

. Jako poslední se brání Šlikův moravský pluk u Hvězdy. 8. 11. večer - Král Fridrich prchá , úkryt hledá na Starém Městě. Ráno opouští Prahu, město obsazují císařští.

, úkryt hledá na Starém Městě. 9. 11. - Tečku za bitvou udělal hrobník od sv. Martina. Za mimořádnou práci dostal od města odměnu.