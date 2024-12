Děti si hrají na Clash of Stars. Násilné bitky vyšetřuje policie

„Tě zabiju vole, vyzývám toho zm*da do MMA v Clash of děti, do čeho chceš, klidně do UFC. Zničím tě, mě to nezajímá. Takže to je moje výzva,“ říká ve videu asi dvanáctiletý chlapec se školní taškou na zádech. „Čau Edo, vyzývám tě do Clash of the kids. Pokud se nebojíš, tak si to pojď se mnou rozdat do ringu,“ vzkazuje svému soupeři další náctiletý hoch se sušenkou v ruce ve videu ze školní umývárny. Obě výzvy zveřejnil instagramový účet s názvem Clash of the děti.

Dětské zápasy mají svoji ochranku a často i moderátora, který diváky bitkou provází.