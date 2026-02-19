Znalci a právníci za miliony. Kolik resort spravedlnosti platil v bitcoinové kauze

Autor: ,
  19:46
Asi 7,3 milionu korun loni zaplatilo ministerstvo spravedlnosti právníkům a jiným expertům za rady v bitcoinové kauze. Vyplývá to ze seznamu plateb za poradenské služby na webu úřadu. Nejdražší ze služeb ve zmíněné kauze byl audit, který stál skoro 3,6 milionu.
Eva Decroix

Eva Decroix | foto: koláž iDNES.cz, Ladislav Křivan,  MAFRA

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) a náměstek Karel Dvořák (STAN)...
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se chystá předat vedení svého úřadu...
Bývalý koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř. (30.7.2025)
30 fotografií

Na zveřejnění plateb upozornil server Publico. Kauza, která vypukla loni v květnu souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin ministerstvu spravedlnosti za téměř miliardu korun.

Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Podle policie kryptoměna může pocházet z nelegálních obchodů.

Ministerstva na základě vládní protikorupční strategie dvakrát ročně povinně zveřejňují seznamy poradců i plateb za služby, které poradci úřadům poskytli. Ministerstvo spravedlnosti loni dalo právníkům, znalcům nebo auditorům za služby výslovně spojené s bitcoinovou kauzou miliony korun.

Soud ponechal ve vazbě Jiřikovského z bitcoinové kauzy

Největší zakázkou byl externí audit k okolnostem daru bitcoinů od firmy Grant Thornton, který stál zhruba 3,6 milionu. Výsledky auditu zveřejnilo ministerstvo již loni v září.

Ministerstvo spravedlnosti podle auditu zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Za kroky při přijetí daru nesl přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně podle auditorů o transakci klíčové informace.

Špičky brněnské ODS prodělaly. Z parcel pro domy má Blažek rázem jen pole

Další velká zakázka v souvislosti s bitcoinovou kauzou byla na právní služby a stanoviska od advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, například k nakládání s penězi z dražby bitcoinů či s ještě nevydraženými bitcoiny. Kancelář za to dostala dohromady zhruba 2,8 milionu korun.

Ministerstvo se pak kvůli kauze radilo také s dalšími právníky. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dostala za poradenství asi 461 tisíc korun a kancelář Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři zhruba 194 tisíc korun. Přes 300 tisíc korun pak stálo vyhotovení dvou znaleckých posudků v souvislosti s uzavřením dohod o narovnání mezi ministerstvem a kupujícími bitcoinů.

Stát zaplatí za každý bitcoin „odškodné“ přes 300 tisíc, dohromady desítky milionů

Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení. Někdejší ministr spravedlnosti Blažek kvůli kauze rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Ministerstvo darované bitcoiny nejprve vydražilo, ale policie je později zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Ministerstvo později oznámilo, že jedné skupině kupců bitcoinů vyplatilo kurzový rozdíl zhruba 34 milionů korun a druhé skupině deset milionů. Tehdejší ministryně Eva Decroix médiím řekla, že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.

21. srpna 2025
