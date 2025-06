Již několik dní otřásá českou politikou kauza miliardového daru ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného zločince. Opozice v čele s hnutím ANO chce kvůli kauze vyvolat hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy. Mluvilo se také o rozpadu vlády, hnutí STAN však prozatím k takovému kroku nepřistoupilo.

Podle europoslance Jana Farského (STAN) se jeho hnutí ke kauze snaží přistupovat zodpovědně. „Snažíme se, aby byl případ rozkryt. Nedostali jsme všechny odpovědi, ale na příští týden je připraveno jednání. Je tam příliš mnoho nezodpovězených otázek, je nutné to rozkrýt,“ uvedl.

Podle Farského by bylo nezodpovědné z vlády odejít. „Je mnohem jednodušší pokládat ODS ty otázky jako koaliční partner, než když odejdeme do opozice. Nehrajeme tady o důvěru naší, ale celého státního aparátu,“ uvedl. Kauzu podle něj v hnutí STAN vyvolává naštvanost i kvůli jednání zástupců vlády, kteří jsou do aféry zapleteni.

Poslanec Jakub Michálek (Piráti) ocenil, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek vyvodil ze svého jednání odpovědnost, když odstoupil ze své funkce. To stejné by však očekával i od ministra financí Zbyňka Stanjury, který podle Michálka měl o daru kryptoměny, pocházející z nelegální činnosti, vědět. „Mohl jít na vládu nebo informovat policii, nic z toho ale neudělal,“ řekl.

„Je to největší čórka, co tu kdy byla. To se nemůže v západní demokracii prostě stát,“ uvedl poslanec za hnutí ANO Radek Vondráček. Oba opoziční poslanci se také postavili proti auditu, který připravuje nově zvolená ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Ta oznámila, že bude vedený externí firmou. Michálek ani Vondráček nevěří, že by audit vedený členkou ODS mohl být opravdu nezávislý.

Své kolegy naopak bránil ministr kultury Martin Baxa. „Pan ministr Blažek měl k přijetí daru kompetenci, ale chybně vyhodnotil situaci. Neznamená to, že bychom něco zakrývali nebo že spolu ve straně nemluvíme. Tato záležitost je podle mě velmi vážná a já ji v žádném případě nechci zlehčovat. Ale bylo to prostě rozhodnutí pana ministra Blažka podle platných zákonů,“ uvedl.