Bitcoinová kauza dospěla až k obžalobě a žalobkyně hlavním aktérům navrhuje mnohaleté tresty. Podle obžaloby Tomáš Jiřikovský daroval státu bitcoiny za téměř miliardu korun, aby se dostal ke své další kryptoměně v hodnotě mnoha miliard. Žalobkyně mu doslova klade za vinu legalizaci 468 bitcoinů, což představovalo 960 milionů korun.
Podle informací redakce iDNES.cz byl cíl obchodu jediný – přimět stát, aby si část bitcoinů vzal, a Jiřikovský tak mohl tvrdit, že když stát kryptoměnu přijal, je čistá. A spolu s ní i zbylá, kterou na peněženkách dále ponechal. „Dar státu měl vytvořit dojem či argument, že stát bitcoiny prověřil, přijal a považuje je za legální. Se smlouvou o darování bitcoinů státu přišel v jednom případě Jiřikovský i do směnárny,“ řekl zdroj iDNES.cz blízký vyšetřování.
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Kauza bitcoiny: co říká obžaloba a proč mají být tresty pro Blažka a spol. tak tvrdé
Advokáta Titze, který celý obchod se státem domlouval a osobně znal exministra Blažka i náměstka Daňhela, označuje státní zástupkyně za organizátora. Viní ho také z pokusu přeměnit část bitcoinů pocházejících z trestné činnosti na peníze. O vinně všech obžalovaných rozhodne soud.