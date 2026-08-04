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Bitcoinová kauza krok za krokem. Přinášíme souhrn nejdůležitějších zjištění

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  13:11
Stát získal prodejem darovaných bitcoinů téměř miliardu korun. Kvůli jejich původu i okolnostem přijetí ale nyní čelí obžalobě nejen hlavní aktér celého případu Tomáš Jiřikovský, ale také exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz. Přinášíme přehled hlavních událostí celé kauzy i nejdůležitějších zjištění zpravodajského portálu iDNES.cz.
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Bitcoinová kauza dospěla až k obžalobě a žalobkyně hlavním aktérům navrhuje mnohaleté tresty. Podle obžaloby Tomáš Jiřikovský daroval státu bitcoiny za téměř miliardu korun, aby se dostal ke své další kryptoměně v hodnotě mnoha miliard. Žalobkyně mu doslova klade za vinu legalizaci 468 bitcoinů, což představovalo 960 milionů korun.

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek
Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Pavel Blažek a náměstek Radomír Daňhel (28. srpna 2022)
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci, nakonec dorazil do Sněmovny. Žádala o to i většina poslanců. (5. června 2025)
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Podle informací redakce iDNES.cz byl cíl obchodu jediný – přimět stát, aby si část bitcoinů vzal, a Jiřikovský tak mohl tvrdit, že když stát kryptoměnu přijal, je čistá. A spolu s ní i zbylá, kterou na peněženkách dále ponechal. „Dar státu měl vytvořit dojem či argument, že stát bitcoiny prověřil, přijal a považuje je za legální. Se smlouvou o darování bitcoinů státu přišel v jednom případě Jiřikovský i do směnárny,“ řekl zdroj iDNES.cz blízký vyšetřování.

Kauza bitcoiny: co říká obžaloba a proč mají být tresty pro Blažka a spol. tak tvrdé

Advokáta Titze, který celý obchod se státem domlouval a osobně znal exministra Blažka i náměstka Daňhela, označuje státní zástupkyně za organizátora. Viní ho také z pokusu přeměnit část bitcoinů pocházejících z trestné činnosti na peníze. O vinně všech obžalovaných rozhodne soud.



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