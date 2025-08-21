A hned tou první je, proč ministerstvo pokračovalo v aukcích darovaných bitcoinů a jejich prodeji a podepisování kupních smluv i poté, co část z nich policie obstavila jako „výnos z trestné činnosti“. V tu dobu už totiž muselo vědět, že prodává něco, co v budoucnu může být problém, a že nejde o čisté bitcoiny, ale kryptoměnu spojovanou s trestnou činností.
Policie zmrazila bitcoin, stát dražil dál. Časová osa Decroix přidala v kauze otázkyPremium
Eva Decroix | foto: koláž iDNES.cz, Ladislav Křivan, MAFRA
Policie zmrazila bitcoin, stát dražil dál. Časová osa Decroix přidala v kauze otázky
Měl to být důkaz, který rozptýlí všechny pochybnosti o tom, jakou roli sehrál stát, ministerstva a politici v takzvané bitcoinové kauze. Namísto toho však včera zveřejněná časová osa ministerstva...
