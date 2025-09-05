Stát zaplatí za každý bitcoin „odškodné“ přes 300 tisíc, dohromady desítky milionů

Jeden z prodejů má proběhnout už během pátku, další a klíčový pak příští pátek 12. září. Redakce to zjistila ze znění uzavřených dohod s kupujícími, které má k dispozici. Premiér Petr Fiala přitom v uplynulých dnech odmítl jejich detaily komentovat.
Stát v dubnu a květnu prodával bitcoiny, jež mu daroval měsíc předtím kontroverzní podnikatel Tomáš Jiřikovský, který je dnes ve vazbě a obviněn z praní špinavých peněz. Bitcoiny zajistila policie, a tak s nimi kupující nemohli nijak nakládat. Stát se s nimi proto domluvil, že jim vrátí peníze.
Zaplatil 216 milionů korun za bitcoiny, které nemá, dále pak kauce a zálohy za další vyhrané bitcoiny za 114 milionů korun. A se státem se teď domluvil, že smlouvy na 105 nedodaných bitcoinů ruší a stát mu za ně vrátí peníze.