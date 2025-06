Znalec, který byl u otvírání peněženky, promluvil: s tisíci bitcoiny nikdo nenakládá

Berger upozornil, že peněženka využívala starší technologii, která neumožňovala s jedním klíčem přístup ke všem uloženým prostředkům.

S nabídkou daru bitcoinů se na ministerstvo spravedlnosti obrátil Tomáš Jiřikovský soudně trestaný za drogové delikty či zpronevěru. Ministerstvu nabídl třetinu z obsahu peněženky, podle aktuálního kurzu tak získalo kryptoměnu v hodnotě zhruba jedné miliardy korun.

Bitcoinovou peněženku mohl Jiřikovský otevřít díky rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který mu vydal dříve zabavenou elektroniku. Kvůli přijetí bitcoinů rezignovali ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek i jeho náměstek Radomír Daňhel. Opozice kvůli kauze vyvolala hlasování o nedůvěře vládě.

Média v minulosti uváděla, že Jiřikovský se otevřením peněženky dostal k více než 1561 bitcoinům. Argumentovala přitom množstvím kryptoměny, kterou odborníci na základě údajů v blockchainu spojují s tržištěm Nucleus Market.

Berger ve svém vyjádření odmítl, že by s technikou, kterou soud Jiřikovskému vrátil, byl dostupný celkový objem bitcoinů spojovaných s tímto tržištěm.

„Kryptoměny fungovaly v roce 2015, kdy byl dle veřejných zdrojů zajištěn notebook z aktuální kauzy, trochu jiným způsobem, než je dnes běžné. Zatímco dnes je možné z hlavního klíče odvodit adresy peněženky, a získat tak přístup ke všem uloženým prostředkům, dříve bylo třeba mít jednotlivé adresy pro transakce uloženy samostatně,“ napsal Berger.

„Pokud by byla otevřená peněženka kopií původní peněženky, která se nacházela na jiném zařízení, byly by v ní potvrzené transakce pouze do doby, kdy byla ze serveru zkopírována. K transakcím, které probíhaly mimo ni, se nemá šanci kdokoliv, kdo nemá přístup k původní peněžence, jakkoliv dostat,“ uvedl znalec.

Upozornil také, že po otevření kryptoměnové peněženky se začalo obchodovat právě s 1561 bitcoiny, ne se zbylou částkou spojovanou s Nucleus Market.

„Já trvám na tom, že v peněžence bylo 1561 bitcoinů. A z veřejně dostupného zdroje lze jednoznačně ověřit, že s 3855,15 bitcoiny spojenými s Nucleus Marketem nikdo nenakládá, protože k nim reálně nemá přístup,“ uzavřel Berger.

Na Bergerovo vyjádření upozornil na serveru Marigold.cz Patrick Zandl. Podle něj je na místě otázka, proč stát nevyšetřuje Jiřikovského za trestné činy ve spojitosti s fungováním Nucleus Market.

„Ministerstvo k tomu mělo dát podnět, důvodů k tomu mělo hodně - a orgány činné v trestním řízení měly konat, ne nechat podezřelého vycestovat tam, odkud už se asi nevrátí,“ řekl Zandl.

„Tady to vypadá, že ministerstvo spravedlnosti některé informace, které mu byly známy, policii a soudům prostě nesdělilo, aby byl hardware v rozporu s původními usneseními vrácen,“ dodal Zandl. Zároveň kritizoval bývalého ministra spravedlnosti Blažka za vyjádření, že stát nemá povinnost prověřovat původ peněz.