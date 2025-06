Na 186. kilometru dálnice D1 u Popůvek ve směru do Prahy se po 11. hodině srazilo několik osobních aut. Policisté uvádějí šest, hasiči osm. Dálnice byla zhruba hodinu zcela uzavřená, tvořily se...

Premiér Petr Fiala je přesvědčený, že jeho vláda na úterní mimořádné schůzi o vyslovení nedůvěry svolané opozicí svou pozici obhájí. Uvedl to v debatě na CNN Prima News. Příští týden před hlasováním...

Meteorologové rozšířili varování před silnými bouřkami na část Královéhradeckého a Pardubického kraje. Přívalový déšť, nárazy větru a kroupy tak mohou narušit i závěrečný den festivalu Rock for...

Kanadští turisté letos v létě mění směr. Místo tradičních výletů do Spojených států volí častěji Karibik, Evropu či Afriku. Důvodem nejsou jen napjaté politické vztahy mezi oběma zeměmi, ale také...

Obec Figueruelas na severu Španělska, kde trvale žije přibližně 1 300 obyvatel, se s obavami připravuje na příchod více než dvou tisíců pracovníků z Číny. Ti by v obci měli postavit závod na výrobu...

SPOLU po kauze bitcoinů mírně ztratilo, Motoristé a ANO posilují, říká průzkum

Volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO, které mírně posílilo a nyní by získalo 31,2 procent hlasů. Po bitcoinové kauze mírně ztratily vládní strany – koalice SPOLU by skončila druhá s 21,6 procenta,...