Celý audit k bitcoinové kauze raději nezveřejňujte, žádají žalobci Decroix

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci požádalo ministryni spravedlnosti Evu Decroix z ODS, aby zpráva z auditu k bitcoinové kauzy nyní nebyla zveřejněna v plném znění. Zpráva podle žalobců popisuje některé skutkové okolnosti případu, jež jsou z pohledu vedených trestních řízení významné a zveřejnění by mohlo ovlivnit aktuální výslechy.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro...

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro objasňování bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. (30. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Na webu zastupitelství o tom ve středu informoval vrchní státní zástupce Radim Dragoun.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v případu vykonává dozor. Auditorská zpráva podle žalobců představuje komplexní materiál, který popisuje některé skutkové okolnosti případu, zasazuje je do vzájemných souvislostí a dále je rozebírá i z pohledu jejich důsledků.

Původ bitcoinů ministerstvo nezajímal. Nový audit je pro Blažka zdrcující

Policie podle žalobců nyní vyslýchá svědky, kterých se týkají skutečnosti podrobně rozebírané v auditorské zprávě. A jedním z důvodů, proč soud poslal dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského do vazby, bylo i to, aby nemařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

„Z těchto důvodů se Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obává, že by zveřejnění auditorské zprávy mohlo ovlivnit probíhající výslechy, pokud by vyslýchané osoby měly možnost se předem seznámit s komplexním rozborem rozhodných skutečností a možných právních důsledků, jak je ve zprávě analyzovali auditoři. Lze poukázat na skutečnost, že veřejnost měla možnost se seznámit se základními závěry auditorské zprávy, které jsou obsaženy v již zveřejněném manažerském shrnutí,“ uvedl Dragoun.

Blažek věděl, že bitcoiny zajistila policie, přesto je stát dál dražil, uvádí audit

Doplnil, že doba trvání této překážky zveřejnění auditorské zprávy bude záviset na rychlosti postupu policejního orgánu při provádění výslechů.

V první části shrnutí auditorská firma Grant Thornton uvedla, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti.

Před přijetím daru mělo ministerstvo podle auditora podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily. Úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy a existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů, uvedl auditor.

Předpisy by měly definovat rizikový majetek, uvedl audit k bitcoinové kauze

Druhá část apeluje na to, aby se stát systémově připravil na nabývání digitálních aktiv a definoval pojem nakládání s rizikovým majetkem.

Okolnosti případu Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.

Decroix aktualizovala časovou osu kauzy s bitcoiny. Blažek opět nevydržel mlčet

Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti chce konečnou zprávu s výsledky externího auditu společně s reakcí VSZ v Olomouci předložit vládě tento týden, napsalo v neděli na síti X. Stanovisko žalobců je důležité pro posouzení, zda může zprávu k přijetí bitcoinového daru zveřejnit celou, aniž by narušilo trestní řízení.

