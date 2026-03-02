Policie odložila část kauzy s bitcoiny, týká se vrácení techniky Jiřikovskému

Autor:
  15:42
Policie odložila část prověřování v kauze související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, a to v části týkající se okolností vrácení počítačové techniky obviněnému Tomáši Jiřikovskému zajištěných v jeho dřívějším trestním řízení. Případ byl dosud prověřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle policie nejde o trestný čin, uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Kriminalisté zatýkají dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Kriminalisté z bytu dárce bitcoinů Tomáše Jiřikovského odnášejí pytle s důkazy....
Rozhodnutí následně vedlo podle vrchního žalobce Radima Dragouna ke změně dozorové příslušnosti - kauzu týkající se samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů Jiřikovskému

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podle Dragouna má i nadále v gesci dozor nad částí kauzy týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti, z čehož je obviněn Jiřikovský, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun. Podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu.

15. srpna 2025

KRIMI

2. března 2026  15:45

