Policie odložila část kauzy s bitcoiny, týká se vrácení techniky Jiřikovskému

Rozhodnutí následně vedlo podle vrchního žalobce Radima Dragouna ke změně dozorové příslušnosti - kauzu týkající se samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Žalobci hrozí důtka za to, že dál nebojoval proti vrácení počítačů Jiřikovskému
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci podle Dragouna má i nadále v gesci dozor nad částí kauzy týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti, z čehož je obviněn Jiřikovský, který loni v květnu daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny téměř za miliardu korun. Podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu.
15. srpna 2025