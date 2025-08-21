Decroix aktualizovala časovou osu bitcoinové kauzy, jména opět chybí

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy. Dokument se zdvojnásobil z původních 27 na 59 stran. Opět neobsahuje jména lidí. Zatčení Tomáše Jiřikovského, který bitcoiny resortu daroval, úřad považuje za důležitý krok k objasnění skandálu.

„Jak jsme slíbili, tak plníme. Transparentně a otevřeně informujeme veřejnost o všech podstatných krocích. Občané musí mít jistotu, že ministerstvo postupuje důsledně, zákonně a férově,“ uvedla Decroix. Aktualizovaná osa obsahuje přes 15 tisíc položek.

V novém dokumentu byly podle ministryně Evy Decriox z ODS doplněny listiny, které resort získal komunikací s dalšími institucemi, například notářskou komorou.

„Rozhodně není nic nového na konstatování, že ministerstvo nemělo tento dar přijmout, že v rámci toho procesu zřejmě nebyly dodrženy kontrolní mechanismy a že musíme nechat pracovat policii,“ zopakovala Decriox na brífinku. Zveřejnění jmen by prý veřejnosti nijak nepomohlo pochopit celou kauzu.

Stát by měl kupcům bitcoinů od Jiřikovského vrátit peníze, řekl Stanjura

„Ze strany policie došlo k zadržení 233 bitcoinů. Tento krok plně respektujeme,“ prohlásila Decroix. Podle ní s nimi ministerstvo nijak nenakládalo, takže tento krok policie nenarušil chod úřadu.

Současně sdělila, že do konce srpna chce resort vydat rozsáhlou auditní zprávu, která má vysvětlit a popsat celý proces kauzy.

Ministerstvo uvedlo, že v plném rozsahu respektuje kroky policie i NCOZ v této věci. „Zadržení pana Jiřikovského a zajištění bitcoinů považujeme za důležitý krok k objasnění celé kauzy,“ stojí v tiskové zprávě. Resort prý neví o tom, že by policie při jeho zatčení postupovala v rozporu se zákonem.

Resort se připojí k trestnímu řízení proti Jiříkovskému

Ministerstvo rovněž informovalo o tom, že se připojí k trestnímu řízení vedenému proti Jiřikovskému jako poškozené. Vysvětlilo, že si připojením zajistí své procesní postavení a právo získávat vyrozumění o dalším průběhu řízení. Nárok na náhradu škody vyčíslí dodatečně.

Kritiku prezidenta Petra Pavla, který pravidelně poukazuje na nedostatečnou komunikaci bitcoinové kauzy, Decroix nechtěla hodnotit. „Mojí odpovědností je, aby na straně státu nevznikla nějaká škoda,“ dodala.

Decroix zveřejnila časovou osu bitcoinové kauzy, neobsahuje konkrétní jména

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny v hodnotě zhruba jedné miliardy korun od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského a část z nich prodalo v aukcích. Kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti, v květnu skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Jiřikovského zadržela policie minulý týden. Obvinila jej z legalizace výnosu z trestné činnosti. Soud ho následně poslal do vazby. Bitcoiny v držení ministerstva policie zajistila.

