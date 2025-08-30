Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny

Autor:
  9:49
Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál jako jediný z náměstků nedostal žádné odměny, které se u jeho kolegů vyšplhaly až k částce 126 tisíc korun. Ředitelka úřadu ho tak potrestala za jeho roli v bitcoinové aféře. Původně přitom tvrdila, že vyvodí i personální důsledky.
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)...

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu (24. 9. 2019) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)...
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)...
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci,...
11 fotografií

S informací přišel server Seznam Zprávy. Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu ještě v červnu mluvila u Přibyla o možných „personálních důsledcích“ jakožto trestu za jeho roli v bitcoinové aféře. Skutečnost, že nakonec pouze nedostal odměny, serveru potvrdila mluvčí úřadu Michaela Tesařová. „Pan náměstek Přibyl v uvedeném období odměnu neobdržel,“ uvedla.

Přibyl se na časové ose bitcoinové aféře, kterou zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, objevuje hned dvakrát. Poprvé to bylo v únoru letošního roku, kdy ministerstvu poskytl své postřehy k návrhu darovací smlouvy, podle níž pak stát bitcoiny od odsouzeného podnikatele Tomáše Jiřikovského přijal.

Majetkový úřad viděl smlouvu o bitcoinech už v únoru. Zapojení do kauzy popírá

Pak se měl v březnu dokonce účastnit i otevření bitcoinové peněženky. „Navazuji na náš včerejší telefonát. S účastí na samotné realizaci na ministerstvu spravedlnosti počítáme. Zúčastním se buď já, nebo kolega, případně oba. Co se týká termínů, které jste avizovala (2. týden v březnu), nemáme s tím problém,“ napsal Přibyl v e-mailu koncem února. Na místo určení ale nakonec nedorazil. Ředitelka Arajmu tvrdí, že to Přibylovi později zakázala.

Decroix aktualizovala časovou osu kauzy s bitcoiny. Blažek opět nevydržel mlčet

„O jeho příslibu účastnit se otevírání bitcoinové peněženky jsem se dozvěděla až následně, kdy mi pan náměstek Přibyl oznámil svůj záměr účastnit se jejího otevírání, v čemž jsem mu však zabránila,“ uvedla v červnu Arajmu.

ÚZSVM dlouhodobě tvrdí, že kromě zapůjčení bitcoinové peněženky nesehrál v přijetí bitcoinového daru, kvůli kterému skončil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek, žádnou roli. Šéfka úřadu na tomto stanovisku trvá i nadále. Uvedla, že Přibyl ani přes dvě zmínky v časové ose nakonec mimo své kompetence nejednal.

Další bolehlav labouristů. Odpadlík Corbyn je na vzestupu, boduje u mladých Britů

Premium

Britský premiér Keir Starmer neprožívá šťastné období, jeho počínání se po více než roce zamlouvá jen čtvrtině Britů. Jeho voliči, zejména ti s nižšími příjmy, mají pocit, že labouristická vláda...

30. srpna 2025

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Premium

Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny uplynul rok. Aktuálně v Česku sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Spolu si vyměnily elektřinu v celkovém...

30. srpna 2025

