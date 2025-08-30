Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny

S informací přišel server Seznam Zprávy. Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu ještě v červnu mluvila u Přibyla o možných „personálních důsledcích“ jakožto trestu za jeho roli v bitcoinové aféře. Skutečnost, že nakonec pouze nedostal odměny, serveru potvrdila mluvčí úřadu Michaela Tesařová. „Pan náměstek Přibyl v uvedeném období odměnu neobdržel,“ uvedla.
Přibyl se na časové ose bitcoinové aféře, kterou zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, objevuje hned dvakrát. Poprvé to bylo v únoru letošního roku, kdy ministerstvu poskytl své postřehy k návrhu darovací smlouvy, podle níž pak stát bitcoiny od odsouzeného podnikatele Tomáše Jiřikovského přijal.
Majetkový úřad viděl smlouvu o bitcoinech už v únoru. Zapojení do kauzy popírá
Pak se měl v březnu dokonce účastnit i otevření bitcoinové peněženky. „Navazuji na náš včerejší telefonát. S účastí na samotné realizaci na ministerstvu spravedlnosti počítáme. Zúčastním se buď já, nebo kolega, případně oba. Co se týká termínů, které jste avizovala (2. týden v březnu), nemáme s tím problém,“ napsal Přibyl v e-mailu koncem února. Na místo určení ale nakonec nedorazil. Ředitelka Arajmu tvrdí, že to Přibylovi později zakázala.
Decroix aktualizovala časovou osu kauzy s bitcoiny. Blažek opět nevydržel mlčet
„O jeho příslibu účastnit se otevírání bitcoinové peněženky jsem se dozvěděla až následně, kdy mi pan náměstek Přibyl oznámil svůj záměr účastnit se jejího otevírání, v čemž jsem mu však zabránila,“ uvedla v červnu Arajmu.
ÚZSVM dlouhodobě tvrdí, že kromě zapůjčení bitcoinové peněženky nesehrál v přijetí bitcoinového daru, kvůli kterému skončil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek, žádnou roli. Šéfka úřadu na tomto stanovisku trvá i nadále. Uvedla, že Přibyl ani přes dvě zmínky v časové ose nakonec mimo své kompetence nejednal.