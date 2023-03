KOMENTÁŘ: Tahle země není pro matky. Ale kritizované bistro za to nemůže

Na jednu stranu asi všichni známe ten moment, kdy si chceme užít klidný oběd nebo nedejbože pracovní schůzku, ale zrovna se trefíme do toho jednoho prokletého místa. Nikomu asi není příjemné, když se vedle něj rozeřve dítě a je k neutišení. A ono ani to dětské hulákání a žvatlání není ten pravý hudební podkres, který by strávníci automaticky chtěli poslouchat u jídla. A co teprve když se dítě rozhodne vykonat potřebu nebo se třeba pozvrací. To už pro okolí nastává hotová noční můra.

Jenže na stranu druhou, rodiče malých dětí jsou pořád také lidé a nikdo jim nechce upírat právo na určitý sociální život. V některých zemích jsou děti dokonce velmi vítanými hosty. A dítě jako takové by nemělo být překážkou pro chození do společnosti nebo navštěvování gastronomických podniků.