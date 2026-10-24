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Biskupové vyzvali k zachování koncesionářských poplatků. ČT a ČRo zaručují nezávislost, tvrdí

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  12:24
Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se ujal své nové...

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se ujal své nové role pražského arcibiskupa dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl. Na snímku bývalý arcibiskup pražský Jan Graubner. (25. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl při mši v katedrále sv. Víta, která...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...
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Stálá rada České biskupské konference vyzvala zákonodárce, aby zachovali současné financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pomocí poplatků. Ty podle ní zaručují nezávislost těchto veřejnoprávních médií. Zrušení může oslabit ekonomickou stabilitu ČT a ČRo a zvýšit závislost na politickém rozhodování, varovala v sobotu stálá rada biskupského sboru.

Koaliční poslanci v noci poslali návrh na zrušení poplatků do druhého čtení navzdory odporu opozice.

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„Současný poplatkový systém považujeme za důležitou záruku jejich nezávislosti a vyzýváme k jeho zachování,“ uvedla stálá rada v prohlášení.

Podle ní je třeba o budoucnosti veřejnoprávních médií rozhodovat na základě otevřené odborné a veřejné diskuse, s respektem k jejich poslání a redakční svobodě.

Proti rušení poplatků se už dřív vyslovil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nepovažuje za moudré měnit financování ČT a ČRo.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů tvrdí, že změnou financování ČT a ČRo plní svůj volební program. Odmítá, že by šlo o útok na demokracii nebo o zestátnění médií.

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Rada biskupů v sobotu uvedla, že v době šíření dezinformací a mezinárodního napětí význam služby veřejnoprávních médií sílí. Podle ní navíc jejich profesionalita, důvěryhodnost a schopnost má sloužit celé společnosti, nikoli jednotlivým politickým či ekonomickým zájmům.

„Informace jsou veřejným dobrem. Kvalitní zpravodajství, nezávislá kontrola veřejné moci a prostor pro rozmanité názory pomáhají lidem svobodně se rozhodovat a přispívají k důvěře a vzájemnému porozumění. Důležitou součástí této služby je také práce regionálních studií, která přinášejí témata a zkušenosti ze všech částí naší země,“ dodala rada biskupů.

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Před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií varovalo také vedení Janáčkovy akademie múzických umění.

„V souladu se stanoviskem České konference rektorů opakovaně zveřejňovaným v tomto roce k problematice financování médií veřejné služby a souběžně s prohlášením studujících JAMU sdružených do Výboru solidarity studentů vysokých škol, sledujeme v krajním znepokojení události posledních měsíců, dní a hodin. Cesta vedoucí k přímému ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií České republiky, po níž naše politická reprezentace vykročila, nemůže vést a nevede k svobodné a tvůrčí společnosti,“ uvedlo vedení.

Na internetu je na podporu České televize a Českého rozhlasu vypsána petice studentů a pedagogů Masarykovy univerzity. K 11:00 měla asi 1120 podpisů.

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