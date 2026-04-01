Žijeme ve studené válce, která se odehrává hlavně online, varoval šéf BIS

Koudelka vystoupil na konferenci s příspěvkem o bojišti v mobilních telefonech a počítačích žáků. Mladí podle něj vyrůstají v nebezpečném světě, který bojuje s riziky spojenými s válkou na Ukrajině, na Blízkém východě, s terorismem a pašováním zbraní či nelegální migrací.
„To vše na mladou generaci dopadá, vnímá to, ať už vědomě, nebo nevědomě, a chtě nechtě je to ovlivňuje,“ řekl Koudelka.
Tlak na současnou mladou generaci je podle něj vyšší než dříve. Čelí také daleko sofistikovanějším hrozbám.
Sociální sítě nabízejí podle něj „zkratky“ k dobrým pocitům. „Mnohdy si neuvědomujeme, že mladým lidem vedle fantastických nástrojů vkládáme do rukou časované bomby – tisíce virtuálních přátel, stovky a tisíce lajků pod příspěvky, lichotivé komentáře – to je příval snadného úspěchu a dopaminu,“ dodal.
V online prostředí jsou ale současně mladí vystaveni hrozbám kyberšikany, vydírání, světa pedofilů či zločinu.
„V tomto online prostředí na sociálních sítích a internetu také dnes probíhá možná nejdůležitější část studené války, ve které se nacházíme. Války, kterou proti demokratickému a svobodnému světu vedou Rusko, Čína, Írán a některé další země. A proti ČR je to především Rusko,“ uvedl.
Jde podle něj o umisťování informací do médií v online prostoru západních médií, které podporují to, co Rusko zrovna potřebuje.
„Druhou oblastí, kterou se Rusové zabývají, je přímé šíření lží nebo polopravd v online prostoru, které zase v tu danou chvíli vyhovují zájmům Ruska. A nyní do hry vstupuje také umělá inteligence, která může vlastně změnit téměř všechno,“ uvedl.
Podle Koudelky nejde v případě umělé inteligence jen o takzvaná deepfake videa, ale o psychologické působení na vybrané a jasně definované cílové skupiny obyvatelstva s vysokou efektivitou a dopadem.
„Tady už nemluvíme jen o pouhých dezinformacích, ale přímo o kognitivní válce, kterou proti demokratickému světu Rusko vede,“ řekl.