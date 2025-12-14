Starosta Náchoda Birke opouští po sjezdu SOCDEM. Ze strany mizejí známé tváře

Josef Kopecký
  15:23
Starosta Náchoda, bývalý poslanec za sociální demokracii Jan Birke opouští po 27 letech SOCDEM v reakci na výsledek sjezdu, který do čela strany zvolil Jiřího Nedvěda. Ten byl lídrem kandidátky Stačilo! v Karlovarském kraji, a je spojencem bývalé šéfky sociální demokracie Jany Maláčové, která prosadila úzkou spolupráci SOCDEM s komunisty.
Starosta Náchoda Jan Birke opouští jako další dlouholetý sociální demokrat stranu v reakci na výsledek sjezdu SOCDEM

„Výsledky sobotního sjezdu a nově zvolené vedení strany pro mě představují směr a osoby, se kterými se již nemohu a nechci ztotožňovat. Návrh nového předsedy na prodej stranického majetku, konkrétně Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, je pro mě osobně zcela za hranou toho, co mohu akceptovat,“ napsal Birke na své facebookové stránce.

Birke novému vedení strany nevěří. „Politika je o lidech, hodnotách a vzájemné důvěře, a tu já k současnému vedení bohužel postrádám. Není v tom zášť, ale klidné, jasné a racionální rozhodnutí. Nyní nadešel čas soustředit veškerou energii, sílu a politické zkušenosti tam, kde to dává největší smysl a kde jsou za mnou vidět reálné výsledky – na město Náchod a na práci v Královéhradeckém kraji,“ uvedl Birke.

Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny

Starostou Náchoda je od roku 2010, je také krajským zastupitelem, byl i místopředsedou sociální demokracie a poslancem.

Odchod ze SOCDEM oznámili už v sobotu po vítězství Nedvěda bývalý ministr pro lidská práva Jan Chvojka i neúspěšný kandidát na předsedu strany Petr Pavlík.

„Všechno jednou končí. Dělat stejné chyby dokola není známka politického umu a já v takové společnosti nechci být. Takřka po dvaceti letech bye bye,“ uvedl Chvojka, který v minulosti vedl také poslanecký klub sociální demokracie.

Ze SOCDEM odcházejí další politici. Exministr Chvojka i poražený kandidát na šéfa

Jana Maláčová se rozhodla skončit v politice, když ve volbách pohořel projekt úzké spolupráce s komunisty a kandidatury některých sociálních demokratů za komunisty vytvořené hnutí Stačilo!. To prosazovali Maláčová, exministr zahraničí Lubomír Zaorálek a právě Nedvěd.

Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, bývalý ministr pro lidská práva a senátor Jiří Dienstbier, někdejší předseda strany Michal Šmarda či exposlanec Václav Votava.

