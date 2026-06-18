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Nový lék proti HIV dosáhl účinnosti 99,9 procenta. Podílel se na něm i Čech

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  7:46
Dvě injekce ročně místo každodenních pilulek. Nový přípravek proti HIV dosáhl v klinických studiích účinnosti 99,9 procenta a odborníci ho označují za jeden z největších průlomů v prevenci nákazy za poslední desetiletí. Na jeho vývoji pracoval i český vědec Tomáš Cihlář.
Tomáš Cihlář

Tomáš Cihlář | foto: Tomáš KristMAFRA

Český biochemik Tomáš Cihlář
Virus HIV po 72 000násobném zvětšení elektronovým mikroskopem (11. března 2020)
HIV
Graf znázorňuje průběh infekce virem HIV. Po infekci virem reaguje tělo...
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Látka lenakapavir, obchodně známá jako Yeztugo, není vakcínou ani léčbou HIV. Jde o takzvanou preexpoziční profylaxi (PrEP), tedy preventivní ochranu pro lidi, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy. Lék blokuje množení viru v organismu ještě předtím, než by se infekce mohla rozvinout. Oproti dosud používaným přípravkům, které je nutné užívat denně, stačí injekci aplikovat jednou za šest měsíců.

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Právě jednoduchost užívání je podle odborníků jedním z hlavních přínosů nové metody. Řada lidí totiž nedokáže dlouhodobě dodržovat každodenní režim užívání tablet. V klinických studiích PURPOSE 1 a PURPOSE 2 zůstalo HIV negativních více než 99,9 procenta účastníků, kteří přípravek dostávali.

Na vývoji přípravku se podílel i český biochemik Cihlář. Devětapadesátiletý virolog, přední český odborník v oboru biochemie, pochází z Chomutova. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, dlouhodobě působí v zahraničí. Je viceprezident pro virologii v americké společnosti Gilead Sciences, která sídlí ve Foster City v Kalifornii, Cihlář ve firmě působí už od roku 1994. Zde se mimo jiné podílel i na vývoji léku remdesivir v době pandemie covidu.

Nevýhodou přípravku zatím zůstává jeho cena. Ve Spojených státech stojí roční preventivní podávání přibližně 28 000 dolarů, to je v přepočtu na koruny asi 580 000 Kč. V srpnu 2025 byl injekční přípravek schválen Evropskou komisí pro použití v Evropě. To znamená, že přípravek může být dostupný i v členských zemích EU včetně České republiky. Lék se v současné době ve světě postupně zavádí do klinické praxe, ale není ještě zcela běžně používaný.

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Podle Českého rozhlasu byl lék v březnu tohoto roku podán v Eswatini (dříve Svazijsko), kde ho dostala žena, jako jedna z prvních pacientek na světě. Svazijsko se dlouhodobě potýká s epidemií HIV. Svazijský ministr zdravotnictví dodává, že by mohla být vymýcena do roku 2030.

V současnosti žije na světě zhruba 40 milionů lidí s HIV. Česká republika patří mezi země s nejmenším výskytem viru. V roce 2025 bylo zaznamenáno 293 nových případů na území ČR. V České republice žije přibližně 5 800 lidí s HIV, ale 600 až 700 lidí o svém nakažení nemá tušení.

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