Zmocněnec slovenské vlády na Rajchlově semináři vystoupil mimo jiné s výrokem, že vakcíny proti covidu jsou „biologické zbraně, které ovládají nadnárodní korporace“.
Dále prohlásil, že očkovaní na covid umírali ze všeho nejvíc. „Každý třetí, který v roce 2022 zemřel na covid, byl očkovaný, od roku 2023 už každý druhý očkovaný zemřel na covid,“ hlásal tehdy Kotlár k účastníkům semináře, kteří jeho slovům tleskali.
Výroky pana Kotlára, jakkoliv jsou přehnané, nepravdivé nebo hrubé, jsou podle názoru státního zastupitelství kryty svobodou projevu.