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Vakcíny jsou zbraně, prohlašoval slovenský politik. Svoboda projevu, řekli žalobci

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
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  13:52

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Poslanec za SPD Jindřich Rajchl. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na konci ledna poslanec SPD Jindřich Rajchl pořádal ve Sněmovně seminář, kde se řešily koronavirus a vládní opatření. Na akci vystoupil slovenský zmocněnec Peter Kotlár, který označil vakcíny za biologické zbraně. Na jeho slova reagoval biochemik a imunolog Zdeněk Hel, který na něj podal trestní oznámení. Státní zastupitelství je podle informací iDNES.cz smetlo ze stolu.

Zmocněnec slovenské vlády na Rajchlově semináři vystoupil mimo jiné s výrokem, že vakcíny proti covidu jsou „biologické zbraně, které ovládají nadnárodní korporace“.

Dále prohlásil, že očkovaní na covid umírali ze všeho nejvíc. „Každý třetí, který v roce 2022 zemřel na covid, byl očkovaný, od roku 2023 už každý druhý očkovaný zemřel na covid,“ hlásal tehdy Kotlár k účastníkům semináře, kteří jeho slovům tleskali.

Výroky pana Kotlára, jakkoliv jsou přehnané, nepravdivé nebo hrubé, jsou podle názoru státního zastupitelství kryty svobodou projevu.

Artur Ostrýadvokát

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