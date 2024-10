Státní vyznamenání pro Cimrmana. Čtenáři iDNES.cz vybírali, kdo si zaslouží metál

Kdo letos dostane od prezidenta některé z nejvyšších českých vyznamenaní? To je zatím tajné. Ví se jen, že to bude 56 osobností. Koho by vyznamenali Češi? Zeptali jsme se čtenářů serveru iDNES.CZ.