Na nádrž kvůli povodním čekala obec 16 let. Teď ji ale spláchl jiný potok

Poldr loni Povodí Vltavy za téměř 33 milionů korun vybudovalo, od letošního ledna funguje naostro. Před deseti dny přišel při vydatném dešti první test. Poldr pomohl, ale lidé v Bílsku přesto znovu uklízí vytopené domy a bahno... Vyplavil je druhý potůček, který tudy teče.

Poldr funguje jednoduše: přes rok je suchý, když přijdou deště, dokáže zadržet přítok až 25 kubíků vody za sekundu a na Bílsko a další obce na toku poslat betonovým „oknem“ jen sedm kubíků za sekundu, což by koryto potoka mělo v pohodě zvládnout.

V noci z 6. na 7. června přišla blesková povodeň, kdy do nádrže přitékalo mezi 14 a 18 kubíky za sekundu. „Poldr snížil přítok na 6,5 kubíku za sekundu a zabránil povodňovým škodám, nicméně škody v Bílsku a dalších obcích způsobil souběh povodní na Měkyneckém potoce, na kterém nejsou žádná protipovodňová opatření vybudována,“ říká mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Vyplavení lidé ze vsí jsou přesto přesvědčeni, že škody nemusely být takové. Poldr se při dešti naplnil jen ze třetiny, dvě třetiny nádrže zůstaly prázdné. „Nebylo využito retenční schopnosti poldru, odtok mohl být ještě menší a ve vsi se nemuselo stéct tolik vody,“ říká kupříkladu jeden z vyplavených obyvatel.

Starosta Bílska Jiří Kulík nicméně tvrdí, že nikdo nepočítal, že vesnici vyplaví druhý z potoků. „Všichni si mysleli, že když se postavil poldr, je to vyřešené. Kdyby přišla povodeň jen na jednom potoce, zvládlo by se to, ale nečekali jsme, že se rozvodní Měkynecký potok. Je potřeba vyřešit situaci i tam, ale prosadit první poldr trvalo šestnáct let,“ krčí rameny starosta Kulík.

Povodí Vltavy říká, že snížit odtok z poldru na Bílsko, aby do vsi nepřiteklo tolik vody naráz, nemohlo. Stavidlo ve výpusti neslouží k regulaci odtoku, ale k napuštění nádrže jednou za pět až deset let.

Povodí Vltavy říká, že snížit odtok z poldru na Bílsko, aby do vsi nepřiteklo tolik vody naráz, nemohlo. Byť ve výpusti je stavidlo. „Tento uzávěr není určen k manipulaci s odtokem za povodní. Jeho účel je pouze revizní – má umožnit jednou za pět až deset let řízené napuštění nádrže, aby se zkontrolovala funkce hráze,“ argumentuje Roldán.

Bílsko za posledních šestnáct let bylo pod vodou čtyřikrát. Při menších deštích čerpají lidé vodu ze sklepů a škody v podstatě nepočítají. Při těch větších už dosáhly stamilionů korun.