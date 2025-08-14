Na celkem čtyřech billboardech namířených proti zástupcům opozice, které se objevily na Jesenicku, jsou kromě ruského prezidenta Vladimira Putina zobrazeni lídři opozičních stran: Andrej Babiš a Karel Havlíček z hnutí ANO, Kateřina Konečná z KSČM, Tomio Okamura z SPD a Jindřich Rajchl z PRO.
Kampaň se dostala do širšího povědomí díky příspěvkům na sociální síti, ze kterých ale nebylo jasné, kdo je zadavatelem. Na plakátu bylo dolepené pouze jméno p. Macháček a neúplné číslo.
Redakci iDNES.cz se podařilo zadavatele, pětasedmdesátiletého Václava Macháčka, oslovit. „Nechceme tu strany, které podporují válku a Rusko, chceme, aby volby vyhrály demokratické strany,“ uvedl Macháček, který podle svých slov kampaň proti opozici zaplatil a zorganizoval společně se svými přáteli.
Jedním z lidí, kteří kampaň zaplatili, je také Vladislav Jankes, který je řadovým členem KDU-ČSL. Podle Macháčka však plakáty platili on a jeho přátelé, žádná politická strana se na kampani nepodílela.
„Lidé nás veskrze podporují, na sociálních sítích nám píší, že jde o skvělý nápad. Mnoho z nich nás také podpořilo finančně, takže je možné, že budeme s kampaní ještě dále pokračovat,“ doplnil Macháček pro iDNES.cz.
Na podobnou kampaň upozornil ve čtvrtek portál Novinky.cz. V Plzni se objevil billboard, na kterém se objevila fotografie ministryně obrany Jany Černochové s větou: „Máme nejlepší armádu od roku 1989. Díky, Jano.“ I zde chybí označení, kdo je zadavatelem. Podle mluvčího ODS Jakuba Skyvy nejde ani v jednom z případů o iniciativu stran koalice SPOLU.
Přímý důsledek kampaně SPOLU, tvrdí opozice
„Před volbami v roce 2021 takové billboardy vylepovala sama koalice SPOLU, pokračovali obdobnou kampaní před evropskými volbami, kdy našim politikům malovali na tváře ruské vlajky. Už tehdy jsme upozorňovali, že to je nejen lživé, ale hlavně i nebezpečné, protože to vede jen k nenávisti a rozdělování společnosti. Toto je přímý důsledek, tuto nenávistnou rétoriku bohužel přebírají i někteří podporovatelé pětikoalice,“ uvedl v reakci na kampaň pro iDNES.cz mluvčí hnutí ANO Martin Vodička.
Proti billboardům se ohradila také předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která je na nich zobrazena. „Informace o zadavateli aktivisté dolepovali až zpětně. Čili SPOLU klasika – z ostudy kabát – nic jsme neplatili a ta částka také nesouhlasí. Boj za oprávněné zájmy občanů této země není proputinovský,“ uvedla na sociální síti X.
Redakce iDNES.cz oslovila i zbylé politiky či strany, které byly zobrazeny v kampani na Jesenicku, zatím však neodpověděli.
Negativní kampaň rozjela vláda i opozice
Ačkoliv šlo v těchto případech o kampaň ze strany podporovatelů vládních stran, i vláda a opoziční strany spustili před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny negativní kampaň proti svým protivníkům.
V červnu umístila koalice SPOLU plakáty, na kterých jsou zobrazeni politici hnutí ANO, terčem byl bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, šéf hnutí Andrej Babiš, místopředsedkyně strany Alena Schillerová či Robert Plaga, který byl v minulém volebním období ministrem školství.
ANO zase v březnu zaútočilo na premiéra Fialu, kterého na plakátech označilo za „nejhoršího premiéra na světě“. Hnutí v kampani odkazovalo na průzkum, ve kterém se Fiala umístil poslední v podpoře mezi dotazovanými lidmi. Výzkum však nezahrnoval lídry všech 193 států, ale pouze dvaadvaceti zemí.