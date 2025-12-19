Bílé Vánoce a s nimi spojené sváteční kratochvíle v podobě sáňkování nebo bruslení na zamrzlých řekách a rybnících patří do idylické představy snad každého z nás.
Bílé Vánoce jsou víc snem, než realitou. Definice kruhem, říká odborník
Stejně jako neodmyslitelné pohledy do krajiny se stromy obtěžkanými sněhem, okny pokrytými jinovatkou nebo střechami ozdobenými rampouchy však patří spíš do světa fantazie. Představa je to poměrně moderní, do našich myslí ji přinesli až spisovatelé. Na haldy sněhu o Vánocích totiž nebyli zvyklí ani předchozí generace.
Anglické Vánoce
V době, kdy pojetí bílých Vánoc vzniklo, byly šance na sníh o hodně vyšší. Sněhová pokrývka se neodmyslitelným znakem Vánoc stala na konci 19. století, kdy bylo na celém evropském kontinentě o poznání chladněji.
Malá doba ledová
Ochlazování, které datujeme do doby mezi 14. a 19. stoletím, bylo nejchladnějším obdobím za poslední dva tisíce let. Jedno z těch nejchladnějších období pak začalo až po roce 1850.
A právě z této doby pochází také díla anglického spisovatele Charlese Dickense, který sněhové závěje ve svých knihách spojil s představou idylických Vánoc, stejně jako například bruslení na zamrzlém rybníce.
Onu myšlenku podporuje celá řada dalších děl – vzpomeňte na jakoukoli pohádku, která se odehrává v období vánočních svátků. Bez sněhové pokrývky by zkrátka vánoční nebyly.
Bílá pokrývka v Hrusicích
V českých zemích měl ale větší vliv na spojení Vánoc se sněhem malíř a spisovatel Josef Lada. Tak jako se Dickensovi podařilo vykreslit mrazivé počasí jako nezbytný aspekt Vánoc v Anglii, u nás k této představě přispěly spíše Ladovy obrázky zasněžených Hrusic.
Lada v dětství zažil doznívající chladné období, kdy sněhová pokrývka v zimě vydržela i dva měsíce v kuse a Češi jeho představu o bílých Vánocích pojali za svou.
Bílé Vánoce? Musely by být až v lednu. I Lada si je na svých obrazech vymyslel
Ať už vědomě či podvědomě si tak s obdobím svátků spojují obrazy krajiny se zasněženými chalupami, ponocným nebo sáňkujícími dětmi, doplněné vyobrazením tradičních zvyků. Obrazy s poetickou atmosférou tak dávají dohromady představu typických českých Vánocích, a na sněhu.
Ideál neodpovídá realitě
Právě ze zavedených představ pak vychází takřka každoroční zklamání, kdy se meteorologové vytasí s předpovědí, která sněhové pokrývce o Štědrém dnu příliš nenahrává. Na většině míst tak i letos budou Vánoce „šedé“ a čekat lze maximálně ranní jinovatku.
O Vánocích se může citelně ochladit. Naděje na sníh je malá
Kdy jsou „bílé Vánoce“
Podle odborníků nastávají tehdy, kdy tři dny po sobě (konkrétně 24., 25. a 26. prosince) v sedm hodin ráno leží na zemi alespoň centimetrová vrstva sněhu.
Tomu odpovídají i statistiky, podle nichž sníh na Vánoce napadne jen jednou za osm let.
To potvrzují i data Českého hydrometeorologického úřadu. O bílých Vánocích se podle nich dalo mluvit naposledy v roce 2010, kdy souvislá pokrývka ležela na většině území. Od té doby například v Praze o Vánocích nesněžilo.