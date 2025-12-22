Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové a ukázali, kde bude sněžit

Autor:
  11:58
Nový týden odstartuje pokračující inverzní počasí. Hranice inverze se zvýší, takže zataženo nebo mlhy přibudou postupně i na horách. Oproti předchozím dnům se tam tedy ochladí, v nižších polohách by měly zůstat teploty podobné nebo lehce vyšší. Na Štědrý den bude někde i sněžit.
První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

První sníh v Praze. Úklid sněhu na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze. Pohled na most Legií a Národní divadlo. (24. listopadu 2025)
26 fotografií

V pondělí bude zataženo s nízkou oblačností, ráno místy, postupně jen ojediněle mlhy. Zejména na Českomoravské vrchovině a v Podkrušnohoří ojediněle mrholení nebo slabý déšť, později večer i slabé sněžení. Ojediněle, na horách zpočátku místy skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr zavane rychlostí 2 až 6 m/s.

V úterý se nevyjasní, zpočátku se vyskytnou ojediněle mlhy. Někde lehce zaprší. Nad 600 m, během večera nad 400 m, na severovýchodě ve všech polohách přijdou sněhové srážky. Nejvyšší teploty dosáhnou 2 až 6 °C. Mírný východní až severovýchodní vítr se sílou 2 až 6 m/s bude večer místy zesilovat.

Ve středu meteorologové opět čekávají zataženo až oblačno. V jižní polovině území a místy na horách bude sněžit. Na jihu Moravy pod 300 m se vyskytne i déšť nebo sníh. Večer srážky ubudou, na severu území i oblačnosti. Noční teploty klesnou na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vystoupají na -2 až +2 °C. Většinou čerstvý severovýchodní vítr zafouká rychlostí 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Později večer částečně zeslábne.

„Vánoce budou letos výjimečné - po dlouhé době opět ‚zimní‘. Na některých místech dokonce i bílé, Štědrý večer pak mrazivý. S příchodem Štědrého dne se konečně zbavíme inverze, od východu se začne již během noci na 24. 12. ochlazovat a tu a tam začne i slabě sněžit,“ uvedli meteorologové.

Mapa ČHMÚ ukazuje, jak bude o Vánocích v Česku sněžit.

Nejvíce sněhu by do Štědrého večera mělo napadnout hlavně na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, kde by to lokálně mělo být i kolem 5 centimetrů nového sněhu, výjimečně až k 10 centimetrům. Dále také v Jeseníkách a okolí. Z krajských měst by letos mohly mít bílé Vánoce hlavně České Budějovice, kde je šance na alespoň pár centimetrů nového sněhu vysoká.

Sněhové vločky se mohou objevit během dne i jinde, ale šance bude nižší a hlavně srážek případně méně. Na jihu Moravy v polohách kolem 300 m by to mohl být hlavně zpočátku i déšť se sněhem nebo déšť.

Ve čtvrtek ráno slunce nejspíše nevysvitne, na jihu lze očekávat slabé sněžení. V severní polovině území se během odpoledne a večera místy vyjasní. V noci se teploty propadnou na -2 až -6 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až na -8 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou -4 až 0 °C. Mírný severovýchodní až východní vítr bude mít rychlost 3 až 7 m/s, zpočátku místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Během dne bude zvolna slábnout.

Pátek bude doprovázet jasno až polojasno, ojediněle zataženo s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty spadnou na -3 až -8 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -3 až +2 °C. Slabý proměnlivý nebo východní vítr nepřekročí 4 m/s.

Bílé Vánoce? Naděje roste, na Štědrý den může sněžit i v nižších polohách

Od soboty do pondělí meteorologové očekávají zpočátku jasno až polojasno, místy i zataženo s nízkou oblačností a ojediněle slabé sněžení. Postupně přibude oblačnosti a v závěru období místy, zejména na horách, občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -3 a -8 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 0 a 5 °C.

Vstoupit do diskuse

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Summit je porážkou von der Leyenové a Merze, vyhrála Belgie i Česko, píší média

Ursula von der Leyenová (19. prosince 2025)

Výsledek summitu v Bruselu znamená vítězství pro Belgii, píší média. Návrh na reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež jsou z většiny uložena právě v Belgii, totiž unijní lídři...

Turek nepřesvědčil. Nemůže být ministrem, míní Pavel a čeká, že ho Babiš nenavrhne

Aktualizujeme
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijal na Pražském hradě prezident Petr Pavel. A Turek ho nepřesvědčil, že by se měl stát ministrem životního prostředí. „Předložená vysvětlení...

22. prosince 2025,  aktualizováno  13:20

Vláda jednala o místech na úřadech. V rozpočtu jí chybí na výdaje sto miliard

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD...

Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projednávala na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se sešla koaliční rada ANO, SPD a...

22. prosince 2025  5:57,  aktualizováno  13:10

Macinka má nového šéfa kabinetu. Vlček v minulosti pracoval pro ruský Rosatom

Předseda Výkonného výboru Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností...

Úřadující ministr životního prostředí a šéf Motoristů Petr Macinka si přivedl na resort nového spolupracovníka. Novým ředitelem kabinetu se stal Pavel Vlček, který v minulosti pracoval mimo jiné pro...

22. prosince 2025  13:01

Znovu stržená trolej v Roudnici zastavila vlaky. Chystá se evakuace 400 lidí

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

V Roudnici nad Labem v pondělí vlak během jízdy poškodil trakční vedení, v této stanici se to kvůli opravě mostu přímo nad tratí stává opakovaně. Na koridorové trati z Prahy přes Ústí nad Labem do...

22. prosince 2025  12:33,  aktualizováno  12:56

Boeing vypustil po vzletu tuny kerosinu. Obyvatelé obcí si stěžovali na zápach

Challenge Air je belgická nákladní letecká společnost. (17. dubna 2025)

V neděli překvapil obyvatele předměstí belgického města Lutych neobvyklý zápach. Nezvyklou zkušenost okamžitě sdíleli na sociálních sítích a také alarmovali místní úřady. Brzy poté se podařilo...

22. prosince 2025  12:41

Trump odvolal tři desítky šéfů diplomatických misí včetně Slovenska

Americký prezident Donald Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolala téměř 30 kariérních diplomatů z řad velvyslanců a dalších vrcholných představitelů zastupitelských úřadů Spojených států, kteří se svých...

22. prosince 2025  12:33

Opilý řidič vjel na dálnici D55 v protisměru, policisté ho stihli včas zastavit

Ilustrační snímek

Jen málo chybělo k tragické nehodě poté, co v neděli krátce před půl jednou v noci vyrazil řidič na D55 na Přerovsku v protisměru. Policejní hlídka si ho včas všimla. Škoda Fabia, jela ve směru na...

22. prosince 2025  12:12

Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině. SPD ho nevymění. Zastal se ho i Pavel

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Ministr obrany Jaromír Zůna se už nemá vyjadřovat k Ukrajině, ale jen k armádním věcem. O Ukrajině má mluvit premiér a šéf ANO Andrej Babiš, dohodla se koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Hnutí SPD...

22. prosince 2025  9:21,  aktualizováno 

Vánoce na sněhu? Někde ano, slibují meteorologové a ukázali, kde bude sněžit

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)

Nový týden odstartuje pokračující inverzní počasí. Hranice inverze se zvýší, takže zataženo nebo mlhy přibudou postupně i na horách. Oproti předchozím dnům se tam tedy ochladí, v nižších polohách by...

22. prosince 2025  11:58

Bomba v autě zabila ruského generála, Moskva podezírá Ukrajince

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik....

V Moskvě při výbuchu bomby v autě zemřel generál odpovědný za operační výcvik Fanil Sarvarov. Ruské úřady podle agentury Reuters nevylučují akci ukrajinských speciálních sil. Ukrajinci událost...

22. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  11:57

Zůnova slova o Ukrajině rozbouřila SPD. Majerová připustila jeho konec ve vládě

Jedničkou kandidátky SPD do parlamentních voleb je ve Zlínském kraji Zuzana...

Napětí kolem nového ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o Ukrajině sílí. O dalším postupu má v pondělí odpoledne rozhodnout poslanecký klub SPD. „Nevylučuji, že výsledkem...

22. prosince 2025  11:54

Modlím se za jeho uzdravení, napsal obžalovaný. Cizince soudí za pobodání krajana

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Výpovědí svědků v pondělí u zlínského krajského soudu pokračovalo projednávání případu červnového konfliktu dvou mužů v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Hádka skončila pobodáním. Pro pokus o...

22. prosince 2025  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.