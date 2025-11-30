„Bílé Vánoce“ definují odborníci jako dny, kdy v sedm hodin ráno leží na měřeném pozemku stanice alespoň jeden centimetr sněhu. Vycházeli z měření prováděných 24. a 25. prosince.
Z dat vyplynulo, že rozdíly mezi jednotlivými místy republiky způsobuje hlavně lišící se nadmořská výška, roli hraje také geografická poloha.
V oblastech s nejnižší nadmořskou výškou se pravděpodobnost pohybuje pod 20 procenty. Jedná se například o Polabí, jižní Moravu, jihozápadní Plzeňsko, okolí Prahy nebo České Budějovice. Šance na „bílé Vánoce“ v těchto regionech je tedy mizivá.
|
Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod
Jinak je tomu v oblastech s mírně vyšší nadmořskou výškou. Tam už se šance na bílé Vánoce podstatně zvyšuje. Pohybuje se mezi 30 a 40 procenty.
V oblastech vyšších nadmořských výšek, mezi 600 a 800 metry nad mořem, pak pravděpodobnost výskytu bílých Vánoc dosahuje hodnot mezi 40 a 60 procenty.
|
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Na horách v místech nad 1 000 metrů nad mořem šance na bílé Vánoce překračuje 80 procent. Na hřebenech pohraničních hor, kde nejčastěji dochází k výskytu vydatných sněhových srážek, je i nad 90 procent.
Pravděpodobnost bílých Vánoc v krajských městech:
|Krajské město
|Pravděpodobnost bílých Vánoc
|Liberec
|50 až 60 %
|Karlovy Vary
|30 až 40 %
|Jihlava
|30 až 40 %
|Zlín
|kolem 40 %
|Ostrava
|kolem 30 %
|Ústí nad Labem
|kolem 30 %
|Olomouc
|20 až 30 %
|Brno
|20 až 30 %
|České Budějovice
|do 20 %
|Praha
|do 20 %
|Pardubice
|do 20 %
|Hradec Králové
|do 20 %
|Plzeň
|do 20 %