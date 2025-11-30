Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

Autor:
  11:31
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a prozrazuje, s jakou šancí napadne sníh v různých koutech republiky.
První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

První sníh v Praze. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze na Andělu. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze na Andělu. (24. listopadu 2025)
První sníh v Praze na Andělu. (24. listopadu 2025)
25 fotografií

„Bílé Vánoce“ definují odborníci jako dny, kdy v sedm hodin ráno leží na měřeném pozemku stanice alespoň jeden centimetr sněhu. Vycházeli z měření prováděných 24. a 25. prosince.

Z dat vyplynulo, že rozdíly mezi jednotlivými místy republiky způsobuje hlavně lišící se nadmořská výška, roli hraje také geografická poloha.

Pravděpodobnost bílých Vánoc, data z let 2000-2024.

V oblastech s nejnižší nadmořskou výškou se pravděpodobnost pohybuje pod 20 procenty. Jedná se například o Polabí, jižní Moravu, jihozápadní Plzeňsko, okolí Prahy nebo České Budějovice. Šance na „bílé Vánoce“ v těchto regionech je tedy mizivá.

Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod

Jinak je tomu v oblastech s mírně vyšší nadmořskou výškou. Tam už se šance na bílé Vánoce podstatně zvyšuje. Pohybuje se mezi 30 a 40 procenty.

Myslíte si, že se ve vaší obci dočkáte letos bílých Vánoc?

V oblastech vyšších nadmořských výšek, mezi 600 a 800 metry nad mořem, pak pravděpodobnost výskytu bílých Vánoc dosahuje hodnot mezi 40 a 60 procenty.

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Na horách v místech nad 1 000 metrů nad mořem šance na bílé Vánoce překračuje 80 procent. Na hřebenech pohraničních hor, kde nejčastěji dochází k výskytu vydatných sněhových srážek, je i nad 90 procent.

Pravděpodobnost bílých Vánoc v krajských městech:

Krajské městoPravděpodobnost bílých Vánoc
Liberec50 až 60 %
Karlovy Vary30 až 40 %
Jihlava30 až 40 %
Zlínkolem 40 %
Ostravakolem 30 %
Ústí nad Labemkolem 30 %
Olomouc20 až 30 %
Brno20 až 30 %
České Budějovicedo 20 %
Prahado 20 %
Pardubicedo 20 %
Hradec Královédo 20 %
Plzeňdo 20 %
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Princ William navštívil v britské nemocnici děti z Gazy. Dojala ho jejich síla

Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC...

Princ William se setkal s těžce nemocnými palestinskými dětmi z Pásma Gazy, které jsou v péči britské zdravotní služby NHS. Jejich odvaha i odvaha rodin dětí následníka trůnu silně dojala, uvedl...

30. listopadu 2025  11:58

OBRAZEM: Z Děčínska až do srdce Prahy. Podívejte se na putování vánočního smrku

Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze.

V sobotu večer rozzářil Staroměstské náměstí dvaadvacetimetrový smrk z Děčínska. Vánoční strom, který letos zdobí centrum Prahy, má za sebou dlouhou cestu – od prvního řezu přes noční převoz až po...

30. listopadu 2025  11:43

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a...

30. listopadu 2025  11:31

Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022)

Zatímco se blíží konec současné dohody omezující počty atomových hlavic Spojených států a Ruska, Velká Británie posiluje svůj jaderný arzenál. Svět je od konce studené války nejblíže k využití těchto...

30. listopadu 2025  11:12

RECENZE: Jako dotek víly. Koncert Kateřiny Marie Tiché byl stoprocentní

Premium
Koncert Kateřiny Marie Tiché a Bandjeez v O2 universu, 29. listopadu 2025

Zážitek, který se těžko popisuje slovy, nabídl koncert Kateřiny Marie Tiché s doprovodnou kapelou Bandjeez v pražském O2 universu. Ač se odehrál ve vyprodané hale pro pět tisíc lidí, svou intimitou,...

30. listopadu 2025  10:22

Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl smrtelná zranění a na místě zemřel. Druhý je v nemocnici. Okolnosti vyšetřují kriminalisté a drážní...

30. listopadu 2025  8:21,  aktualizováno  9:53

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na...

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe zahřejí teplé rukavice, šála a čepice. Podobně jako soška Františka, kterou ve Františkových Lázních...

30. listopadu 2025  9:50

Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Po otravě krve musela Monika podstoupit amputaci obou dolních končetin. Nyní se...

Čtyřiatřicetileté Monice z Kolínska se v květnu změnil celý život. Kvůli otravě krve musela podstoupit amputaci obou nohou. Nyní se snaží dostat zpátky do běžného života, k tomu ale zatím potřebuje...

30. listopadu 2025  9:47

Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali

Kvůli požáru bytu na Spořilově v neděli vyjížděly jednotky záchranného...

Hasiči a záchranáři v neděli vyjížděli k požáru bytu na pražském Spořilově. Několik lidí evakuovali. Zdravotní stav ženy, která v bytě bydlí, záchranáři pouze zkontrolovali na místě, nikdo se...

30. listopadu 2025  9:47

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek

Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny stouply letos v průměru o jedenáct procent, což je více než trojnásobek míry inflace. Řada...

30. listopadu 2025

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Půjčit si 40 tisíc, vracet 140. Klientů nám přibývá, říká šéf dluhové poradny

David Hájek, vedoucí dluhové poradny Naděje ve Štětí na Litoměřicku.

Nesplatitelné dluhy tíží statisíce lidí v Česku, mnozí z nich hledají pomoc v dluhových poradnách. V Ústeckém kraji jsou jich už téměř dvě desítky a vznikají další. Dlouholetý vedoucí jedné z nich...

30. listopadu 2025  8:20

Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka

Sledujeme online
Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém...

Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém útoku v Kyjevské oblasti. Uvedl to v neděli šéf místní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Úder přišel den poté, co rozsáhlý...

30. listopadu 2025  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.