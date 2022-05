Sestry z Bílé Vody, které komunisté odklidili do kláštera. Měly tam vymřít

Jestli někde končí český svět, tak tady. Končí tu i to, čemu se ještě občas říká Sudety. Končí na severním úbočí liduprázdných lesnatých Rychlebských hor, obráceném do Polska. Do Bílé Vody vede cesta z nedalekého Javorníku. Ztrácí se kousek za městečkem, u psychiatrické léčebny, která kdysi bývala honosným zámkem. Dál už je jen les a hranice. Tady měla skončit tisíc let stará historie řeholního života v Československu.