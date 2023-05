Gender do Česka teprve dorazí, v řadě zemí nahradil náboženství, míní sociolog

Ve veřejném prostoru se často zaměňuje gender a pohlaví. Jak byste tyto pojmy vysvětlil člověku, který netuší, jaký je mezi nimi rozdíl?

Pohlaví dělíme na mužské a ženské. Jenom velmi malé procento lidi spadá z biologických důvodů mimo tyto dvě kategorie. Gender je proti tomu velmi komplikovaný. Je to prázdné místo, do kterého si lidé mohou dosadit, co sami chtějí. Můžete se identifikovat jako muž či žena, můžete být nonbinární, jsou stovky genderových identit, které se neustále vyvíjejí.

Pokud příliš usnadníte úřední změnu pohlaví, jako se to stalo například v Británii, musíte se zabývat řadou otázek. Například sexuálními násilníky, kteří jdou do ženského vězení, protože si legálně změnili pohlaví.