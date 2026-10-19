Bhútán nebo Mauritánie. Prezident Pavel přijal nové velvyslance

Prezident nejprve přijal velvyslankyni Bhútánského království Tšoki Čodenovou, která zároveň působí jako velvyslankyně řady dalších evropských států a sídlí v Bruselu. V minulosti zastávala funkci ředitelky odboru bilaterálních vztahů na bhútánském Ministerstvu zahraničních věcí a zahraničního obchodu.
Prezident republiky převezme pověřovací listiny bhútánské velvyslankyně se sídlem v Bruselu Tšoki Čodenové (na snímku) a mauritánského velvyslance se sídlem v Berlíně Sídího Alího. (19. října 2026)
|
Kdo letadlo objednal? A kdo kolik platil? Prezident vysvětluje, otázky však zůstávají
Pavlovi následně pověřovací listinu předal také Sídí Alí. Stal se tak novým mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Mauritánské islámské republiky se sídlem v Berlíně. V minulosti byl velvyslancem mimo jiné v Tuniské republice nebo ve Španělsku.
Prezident republiky převezme pověřovací listiny bhútánské velvyslankyně se sídlem v Bruselu Tšoki Čodenové a mauritánského velvyslance se sídlem v Berlíně Sídího Alího (na snímku). (19. října 2026)