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Bezplatné prohlídky zaplnily hrady a zámky. Některé rezervace ale propadly

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  19:45
Den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový...

Den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ) v Libereckém kraji. (30. srpna 2026) | foto: ČTK

Den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový...
Den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový...
Den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový...
Den otevřených dveří na hradech a zámcích, které spravuje Národní památkový...
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Hrady a zámky čelily v neděli po celém Česku náporu návštěvníků, kteří přijeli na bezplatné prohlídky. Ty přilákaly například na zámek Zákupy na Českolipsku přes 460 lidí, o zhruba třetinu víc, než je průměrná návštěvnost. Ne všichni turisté, kteří si prohlídky s průvodcem rezervovali, ale dorazili, řekl zákupský kastelán Vladimír Tregl.

Mezi návštěvníky byli v neděli i takoví, kteří bezplatný vstup vůbec nezaznamenali. Překvapeni byli hlavně zahraniční turisté, vstup si chtěli zaplatit, kapacity byly ale plné.

Například souhradí Točník a Žebrák na Berounsku si ale mohli lidé zdarma prohlédnout i bez registrace, řekl kastelán Petr Zemánek. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury na neděli 30. srpna a 27. září.

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Ve středních Čechách se do akce zapojilo 14 památek. Většina z nich dopředu upozorňovala na to, že kapacita prohlídek na oba termíny je vyčerpaná. V případě Točníku byla podle Zemánka situace jiná, protože jde o exteriérový objekt, a stanovovat kapacitu tak podle něj nemá smysl. Proto zvolili jiný způsob prohlídek než jinde.

„Jednak lidé chodí na prohlídky, na které se nahlásili. To je základ. Zároveň ale chodí lidé, kteří nemají vstupenku a jdou do hradu jako zcela běžní návštěvníci. Ti jdou také zadarmo. A všichni si mohou vybrat: buď jdou na volnou prohlídku, nebo s průvodcem, což je každou hodinu,“ uvedl Zemánek.

Od 09:00 tak podle něj byly vždy v celou hodinu dvě prohlídky po 40 lidech a k nim se přidávali zájemci bez registrace, kteří měli také vstup zdarma. „Mohli se připojit, nebo nemuseli, záleželo na nich,“ řekl kastelán. Předpokládal, že odpoledne zájem o prohlídky opadne, to se ale nestalo. Ještě v 15:00 podle něj lidé telefonovali a ptali se, zda by mohli přijít.

Ve středních Čechách se k akci připojily také hrady Karlštejn, Křivoklát a Krakovec, zámky Konopiště, Veltrusy, Žleby, Březnice, Hořovice, Mnichovo Hradiště a Mníšek pod Brdy a Sázavský klášter a Hamousův statek ve Zbečně.

Sychrov zaznamenal propad

„V Zákupech máme výhodu, že máme dva okruhy bez průvodce, kde je kapacita neomezená, takže jsme věděli, že když někdo dorazí, máme mu co nabídnout,“ uvedl zákupský kastelán Vladimír Tregl.

V Zákupech se v neděli uskutečnilo osm komentovaných prohlídek dohromady pro 200 lidí, dalších víc než 260 návštěvníků zamířilo na prohlídky interiérů prvního patra a kuchyně a také zrekonstruované barokní konírny, kočárovny, zahrady a parku, které jsou přístupné bez průvodce.

Vybrané prohlídkové okruhy zdarma nabídl Národní památkový ústav na všech osmi svých hradech a zámcích v Libereckém kraji. Další příležitost k bezplatné návštěvě budou mít zájemci v neděli 27. září. „I tyto prohlídky jsou už ale obsazené,“ řekla mluvčí Územní památkové správy na Sychrově Lucie Bidlasová, podle které bylo v neděli v kraji nejvíc lidí na hradě Trosky v Českém ráji, kterým prošlo kolem 1800 návštěvníků.

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Na řadu památek ale podle Bidlasové návštěvníci, kteří si prohlídky rezervovali, vůbec nedorazili. Největší propad zřejmě zaznamenali na zámku Sychrov, naopak na Frýdlant většina turistů dorazila.

„Zaregistrovali jsme třeba případ, že měl někdo koupené vstupenky na tři časy, které šly za sebou, protože ta rodina nevěděla, v kolik hodin přijedou. Chtěli bychom proto apelovat na lidi, kteří mají rezervované vstupenky, tak pokud vědí, že nedorazí, aby je vrátili, aby se dostalo na další zájemce,“ dodala Bidlasová. Kapacity jsou podle ní dané.

Hrady a zámky v Libereckém kraji se letos o prázdninách těší velkému zájmu turistů. V červenci je navštívilo téměř 104 tisíc lidí, nejvíc za posledních šest let. Podle Bidlasové k tomu přispěly také novinky. Na hrad Bezděz se po 240 letech vrátila kopie sošky Černé madony montserratské. Na zámku Frýdlant přibyl v červenci prohlídkový okruh po běžně nepřístupných místech v přízemí a sklepení hradu. Lákadlem pro turisty jsou i nově vystavené historické kočáry v konírně u zámku v Zákupech.

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