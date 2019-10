Policie má řešit na popud poslanců, zda se Kolářík nedostal k tajné zprávě

„Informace, které jsme dostali od pana místopředsedy Koláříka, v nás vzbudily dojem, že by se mohlo jednat o utajované informace, které byly v nějakém režimu. To je záležitost, kterou bychom chtěli nechat prošetřit,“ řekl předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten z SPD. Podá tak trestní oznámení na neznámého pachatele.



K incidentu došlo při jednání výboru o bodu „IT systém na Ministerstvu práce a sociálních věcí“. „Zpravodajem tohoto bodu byl určen pan poslanec Kolářík a pan poslanec vyzval, aby jednání probíhalo v režimu vyhrazeném, takže došlo uzavření místnosti a uzavření toho jednání. Následně byl pan poslanec dotázán ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, odkud má zprávu, ze které čerpá. Pan poslanec odpověděl, že ji našel na svém stole v modrých deskách, což je pro nás nepřijatelné,“ řekl Bělica.

Poslanec Pirátů Kolářík řekl iDNES.cz, že jde o nedorozumění. „Požadoval jsem uzavření výboru, protože jsem se domníval, že ty informace by neměly být veřejné. To zmátlo některé kolegy, protože si mysleli, že se jedná o tajné informace. Byl to dokument, který jsem dostal do pošty. Vcelku přesně popisoval bezpečnostní chyby v IT systémech na ministerstvu práce a sociálních věcí,“ řekl Kolářík.

Dokument odmítl ukázat. Jde podle něj o čtyři listy papíru, které se mu objevily na stole. „Vzhledem k tomu, že ty informace nejsou v žádném režimu, nejsou utajované, tak si myslím, že to trestní oznámení je bezpředmětné. Nicméně, nechť to policie prověří,“ řekl Kolářík.