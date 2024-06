Poslance ochrání bezpečnostní sloupky. Přijdou na 29 milionů, už mají povolení

Členy rozpočtového výboru o tom ve středu informoval sněmovní kancléř Martin Plíšek. Výbor by měl začátkem července schvalovat převod peněz.

Sloupky budou podle kancléře ve všech přístupových cestách do Sněmovní ulice z Malostranského náměstí, z Thunovské ulice i Pětikostelního náměstí. Podle kancléře budou sloupky v klidovém režimu. Pokud bude hrozit bezpečnostní riziko, budou aktivovány, a pokud situace pomine, zasunou se zpět do země. „Je to komfortní ve vztahu k návštěvníkům nebo rezidentům této oblasti Prahy 1,“ řekl Plíšek.

Ze tří čtvrtin by měla výstavbu sloupků financovat Sněmovna a ze zbytku Praha. „Stát vyčlení příslušnou částku, která bude odeslána do kapitoly Poslanecké sněmovny, a my na základě smlouvy s hlavním městem Prahou převedeme příslušné finanční prostředky Praze, která zřejmě prostřednictvím své akciové společnosti zrealizuje výstavbu a následný provoz těchto bezpečnostních sloupků,“ řekl kancléř novinářům.

„Ten projekt má stavební povolení, takže já jsem přesvědčen o tom, že může být realizován tento rok,“ dodal Plíšek. Ve výboru 3. července předloží návrh na přesun potřebných peněz. Zdůraznil, že bezpečnostní projekt má podporu stálé sněmovní komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedení Sněmovny i sněmovního bezpečnostního výboru.