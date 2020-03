PŘEHLEDNĚ: Otázky a odpovědi kolem koronaviru

1 Kterých akcí se zákaz týká?

Vztahuje se na divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční (kluby), tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé.



Celé znění Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k hromadným událostem a ke školám.

Výjimkou nejsi ani plesy, svatby, pohřby či bohoslužby. Kvůli vládnímu nařízení se návštěvníci nedostanou do stovek hradů a zámků.

Zajímavý přístup brněnské Kino Lucerna. Oznámilo totiž, že kvůli novým mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví omezuje kapacitu sálu na 99 míst. Obdobně reagovala také Knihovna Václava Havla. Ta bude nyní jasně monitorovat počet účastníků na jednotlivých akcích.

2 Jak to bude se sportovními událostmi?

Hokejové a fotbalové ligy by se mohly konat bez diváků. Ovšem ani to není jasné. Vznikly dohady, zda omezení na sto lidí, se nevztahuje jen na diváky.

„Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vydává Výkonný výbor Asociace následující rozhodnutí: Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší; pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob,“ uvedl na Twitteru generální sekretář Fotbalové asociace ČR Jan Pauly.

O osudu nejvyšší fotbalové soutěže a druhé ligy rozhodne Ligová fotbalová asociace na zasedání ve středu. Některé hokejové a fotbalové týmy už nyní přerušily prodej vstupenek na zápasy.

3 Jaké akce mají výjimku?

Zákaz se netýká stravovacích služeb, tedy restaurací. Stát zatím neuvažuje o tom, že by se zavřela i nákupní centra. Nejsou omezení ani v hromadné dopravě. Otevřená nadále mají zůstat také lyžařská centra.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví se taktéž nevztahují na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci. Neměla by se týkat ani soudů a soudních jednání, ani zasedání Parlamentu České republiky.

4 Které školy budou zavřené?

S platností od 11. března vláda zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Opatření bude platit do odvolání, odhadem nejméně 14 dnů.

Mateřských a základních uměleckých škol se opatření netýká, nicméně ministerstvo školství zřizovatelům doporučuje, aby uvážili i jejich uzavření.



MŠMT (Twitter) @msmtcr Mimořádné opatření @ZdravkoOnline se vztahuje jen na žáky a studenty. V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání úkolů dětem skrze elektronické nástroje, příprava na výuku) nebo využití samostudia. 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Podle statistik ministerstva školství je v ČR kolem 4 200 základních, 1 300 středních a 170 vyšších odborných škol. Do základních škol chodilo loni zhruba 941 000 dětí, do středních 420 800 a do vyšších odborných škol 18 400 žáků. Učilo je celkem kolem 127 000 pedagogů. Vysoké školy studovalo loni přibližně 289 000 lidí.



5 Jsem rodič dítěte, škola bude mít zavřeno, co mám dělat?

Rodiče menších dětí mohou dostávat ošetřovné, aby byli s nimi doma. Čerpat ošetřovné mohou rodiče školáků do deseti let. Potvrzení jim v tomto případě má vystavit přímo škola, nikoliv lékař. Formuláře k získání ošetřovného jsou na webu České správy sociálního zabezpečení a na své stránky je umístilo i ministerstvo.

Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.



Pokud se lidé kvůli koronaviru ocitnou ve finanční tísni, mohou požádat také o mimořádnou dávku. Činí až patnáctinásobek životního minima.

6 Zákazy v domovech pro seniory stále platí?

Ano. Takové opatření platí od dnešního dne a platí do odvolání vládou. Vztahuje se na zákaz návštěv v domovech pro seniory a v nemocnicích.

I toto nařízení má ovšem svou výjimku – nezletilé pacienty, pacienty s omezenou svéprávností, rodičky, pacienty v hospicech. Výjimka se podle Babiše bude týkat také pacientů v terminálním stádiu onemocnění, tedy těch, u nichž je již specifická protinádorová léčba neúčinná, nevede k prodloužení života a naopak by vedla ke zhoršení jeho kvality.

Senioři mají raději zůstat doma a venku se pohybovat pouze v nezbytných případech.

7 Jak to vypadá na hranicích?

Kontroly na hranicích fungují od pondělního rána. Konají se na hraničních přechodech Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Strážný, Mikulov, Hatě, Břeclav, Cínovec a Pomezí. Policisté, hasiči a celníci namátkově kontrolují přijíždějící auta a upozorňují na rizika, měří teplotu řidičům a cestujícím.

Na vybraných přechodech vzniknou zázemí pro odběry vzorků u lidí s podezřením na nákazu. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat, než bude k dispozici výsledek vyšetření. Jestliže bude pozitivní, budou svěřeni do péče lékařů. Čeští vojáci a policisté na hranicích využívají nové testy, které výsledek ukážou do 29 minut.

Ode úterý by obdobnou kontrolou měli procházet i cestující 40 mezinárodních vlakových spojů.



8 Jak je to s „rychlými testy“?

Kvůli šíření nákazy má stát koupit 100 tisíc testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Mají halvně sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Nevylučuje se ale i jejich použití jinde.

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo rozšířit síť testujících laboratoří. Státní zdravotní ústav zvýšil o dvě laboratoře počet zařízení, které mohou testovat vzorky k prokázání nákazy. Celkem jich je nyní deset.

Stále však platí, že lidé, kteří se necítí dobře a objeví se u nich nějaké příznaky nákazy, mají jako první kontaktovat telefonicky svého lékaře. Ten pak rozhodne o dalším postupu.

9 Jak je to s Itálií a Rakouskem?

Přestože Itálie nyní vyhlásila karanténu, Češi se mohou vrátit zpět domů, stačí, aby se obrátili na konzuláty v Miláně či v Římě. Rakousko ale uzavřelo hranici s Itálií, projet mohou jen lidé s lékařským potvrzením o tom, že nejsou infikováni. Nejkratší cesta tak vede nyní přes Švýcarsko.

Lidé, kteří se z Itálie vrátí, mají zůstat dva týdny v izolaci. Opatření bylo zmírněno pro řidiče kamionů, zdravotní služby a piloty – pro ty karanténa neplatí. V sobotu ministerstvo zdravotnictví nařídilo dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie i cizincům, kteří v ČR trvale či přechodně žijí.

10 Na co nezapomínat?

Ministr zdravotnictví uvedl, že žádná další opatření vláda nyní neplánuje. Důležité však pro něj, aby lidé dodržovali základní hygienická pravidla hygieny. Nedoporučuje se podávat si ruce, líbat se či dotýkat se obličeje, úst a očí.

Lidé by mezi sebou měli mít rozestup až dva metry. Objevují se ale informace, že nakazit se lze i ze čtyř metrů. Podstatné je pečlivé mytí rukou.