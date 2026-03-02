Pomoc Čechům v zemích na Blízkém východě projedná Bezpečnostní rada státu

  5:05
Možnost pomoci Čechům, kteří uvízli v zemích na Blízkém východě po americko-izraelské vojenské akci proti Íránu a uzavření vzdušného prostoru nad řadou zemí v oblasti, projedná ráno od 7 hodin Bezpečnostní rada státu. Její zasedání svolal premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Již hodinu před začátkem jednání, tedy v 6:00 je plánovaný z pražského letiště Václava Havla let společnosti Smartwings do ománského Salálu.

Babiš v neděli televizi Nova řekl, že do Ománu v pondělí pro české občany odletí čtyři letadla společnosti Smartwings a do každého z nich se vejde až 189 cestujících.

Česko je podle Babiše připraveno využít i letoun Casa z Egypta, kam by se mohli Češi pobývající v Izraeli přepravit autobusy. Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka řekl, že Česko připravuje dva airbusy a osm letounů Casa.

V zemích Blízkého východu jsou podle systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd tisíce Čechů. Zhruba 3500 zapsaných bylo v neděli před polednem podle Macinky ve Spojených arabských emirátech, dalších 900 v Ománu, stovky pak v Jordánsku a Izraeli, stovka v Saúdské Arábii, a desítky v dalších zemích. V Íránu byli čtyři čeští občané.

„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl o víkendu premiér Babiš na sociální síti X k jednání Bezpečnostní rady státu, které svolal. Podle prvního vicepremiéra Karla Havlíčka se bude jednat i o zesílení ochrany určitých objektů či o dopadech na ceny plynu a ropy.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, jejímž cílem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit režimu v Teheránu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny, a pohrozil i dalšími odvetnými údery.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Ve spolupráci
2. března 2026

Stahuj a uč se! Seriál Přijímačky na střední školy je zpět. Slovní druhy čekají

Seriál na iDNES Premium startuje, stahujte testy z češtiny i matiky, sestavené...

Rok s rokem se sešel a opět se blíží důležitá zkouška školáků. Ve spolupráci s odborníky přinese iDNES Premium 24 testů s praktickými úlohami z češtiny i matematiky, které jsou sestaveny podle...

2. března 2026

Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Magnáti z Motola. Miloslav Ludvík (vlevo) a Pavel Budinský.

Od počátku vyšetřování obří korupce v největší české nemocnici v Motole kriminalisté kroužili kolem honosné vily za desítky milionů korun, ve které bydlel exnáměstek Pavel Budinský. V objektu v...

2. března 2026

Startuje seriál k přijímačkám. Praktické rady i zkušební testy ve 24 dílech

Seriál Přijímačky na střední školy iDNES Premium vychází každý den a nabízí...

Do přijímaček na střední školy zbývá něco málo přes měsíc. Závěrečný finiš je tu. S přípravou na poslední chvíli vám pomůže také 24dílný seriál Přijímačky na střední školy, který právě startuje na...

2. března 2026

Sirény, a do krytu! I trosky sestřelených raket zabíjejí, prcháme každé dvě hodiny

Záchranáři a vojenský personál prohlížejí místo zásahu den po íránském...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Co chvíli sirény a útěk do krytu. V době, kdy píšu tyto řádky, jsem zase v krytu. Poté, co k nám poosmé dolehl zvuk silné exploze, nastaly minuty ticha. Ovšem místo zprávy, že já i sousedé můžeme...

2. března 2026

USA potopily Íránu 9 lodí. Trump je ochoten jednat s vůdci, kteří přežili

Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy...

Americké velitelství uvedlo, že v rámci operace v Íránu byli zabiti tři příslušníci amerických ozbrojených sil. Podle prezidenta Donalda Trumpa údery obou zemí zabily také 48 vysoce postavených...

1. března 2026  16:10,  aktualizováno  22:51

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  22:50

Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Francie, Velká Británie a Německo by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by...

1. března 2026  21:38,  aktualizováno  22:08

V pondělí z Ománu poletí čtyři repatriační lety s uvázlými Čechy, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že pro české občany v zasažených oblastech v pondělí vyrazí čtyři letadla. Repatriační lety poletí z Ománu, tři z Maskatu a jedno ze Salály, řekl pro televizi...

1. března 2026  20:58,  aktualizováno  21:52

Seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali íránský útok Češi v Dubaji

Poškozená budova hotelu Fairmont The Palm po íránském útoku v Dubaji. (1....

Seděli na terase a najednou kolem hotelu proletěl dron a ozvala se hlasitá exploze, která zažehla požár, a propukla panika, popsal český manželský pár John a Lenka Winklerovi. Ti tráví dovolenou v...

1. března 2026  20:27

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Londýn. Demonstrace za změnu režimu v Íránu (21. února 2026)

Ajatolláh Alí Chameneí je sice mrtvý, ale zítra už to nebude hrát roli. Teprve se ukáže, jestli Američané a Izraelci dokážou řídit íránskou revoluci na zemi svými bombami ze vzduchu.

1. března 2026  20:25

Protivzdušná obrana funguje, slyšíme jen rány, hlásí Češi z Blízkého východu

Cestující u přepážky Qatar Airways na letišti Gusti Ngurah Rai na Bali (1....

Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem,...

1. března 2026  18:44

