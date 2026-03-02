Pomoc Čechům v zemích na Blízkém východě projedná Bezpečnostní rada státu

Již hodinu před začátkem jednání, tedy v 6:00 je plánovaný z pražského letiště Václava Havla let společnosti Smartwings do ománského Salálu.
Babiš v neděli televizi Nova řekl, že do Ománu v pondělí pro české občany odletí čtyři letadla společnosti Smartwings a do každého z nich se vejde až 189 cestujících.
Česko je podle Babiše připraveno využít i letoun Casa z Egypta, kam by se mohli Češi pobývající v Izraeli přepravit autobusy. Ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka řekl, že Česko připravuje dva airbusy a osm letounů Casa.
V zemích Blízkého východu jsou podle systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd tisíce Čechů. Zhruba 3500 zapsaných bylo v neděli před polednem podle Macinky ve Spojených arabských emirátech, dalších 900 v Ománu, stovky pak v Jordánsku a Izraeli, stovka v Saúdské Arábii, a desítky v dalších zemích. V Íránu byli čtyři čeští občané.
„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl o víkendu premiér Babiš na sociální síti X k jednání Bezpečnostní rady státu, které svolal. Podle prvního vicepremiéra Karla Havlíčka se bude jednat i o zesílení ochrany určitých objektů či o dopadech na ceny plynu a ropy.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, jejímž cílem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit režimu v Teheránu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny, a pohrozil i dalšími odvetnými údery.