Stavbu v Dukovanech, kvůli níž chce opozice Havlíčkovu hlavu, projedná vláda

„Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu,“ obvinil vládu šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura v pátek před hlasováním o prodloužení nouzového stavu. Pravicová opozice tvrdí, že vláda vyměnila podporu komunistů pro nouzový stav za to, že nechává ve hře ruský Rosatom. „Žádné kšefty ohledně zdraví a lidských životů našich občanů neděláme,“ ohradil se premiér Andrej Babiš.

Opozici rozlítil záměr Havlíčka poslat část projektové dokumentace k výstavbě dalšího bloku Dukovan i Rosatomu. Devatenáct poslanců a senátorů vyzvalo premiéra k okamžitému odvolání Havlíčka. „Svým jednáním totiž ohrožuje bezpečnost naší země,“ napsali Babišovi ve výzvě, kterou podepsali poslanci STAN, Pirátů, ODS, TOP 09 i KDU-ČSL. Argumentují, že bezpečnostní služby doporučily nezvat Ruskou federaci do dostavby Dukovan.

„Pokyn od jeho ministerstva, aby ČEZ oslovil čtyři uchazeče a předal jim zadávací dokumentaci, není nic jiného, než faktické zahájení tendru,“ tvrdí opoziční politici.



Vicepremiér Havlíček ve čtvrtek překvapivě oznámil, že investor dalšího bloku jaderné elektrárny, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní společnost ČEZ, podle zadání ministerstva osloví vybrané zájemce, aby do konce listopadu předložili souhrnné informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Mezi nimi už nebude čínská firma CNG, ale s oslovením Rusů Havlíčkovo ministerstvo počítá.

Z aktuálního vyjádření ministerstva průmyslu vyplývá, že ve hře zůstávají francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom.



„Finální rozhodnutí bude na příští vládě,“ řekl Havlíček. Seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek má vláda schvalovat v prosinci. Bude to již tedy po volbách, ale rozhodovat může i ještě stávající vláda. Jde o to, zda se do prosince skutečně podaří sestavit novou. To budou mít v rukou nejen voliči, ale po nich také prezident Miloš Zeman, na němž bude záviset, jak rychle po volbách jmenuje premiéra a novou vládu.

Babiš a Havlíček uvedli, že o tom byl informován vicepremiér a šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček i bezpečnostní služby. Havlíček zmínil ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Hamáček uvedl, že informace dostal jen ústně, písemný materiál ministerstvo vnitra nedostalo a civilní rozvědka, Úřad pro zahraniční styky a informace, o stanovisko požádána nebyla.