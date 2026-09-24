BIS před stránkou neČT24 varovala ve výroční zprávě za rok 2025 s tím, že médium je v Česku velmi vlivné na internetu a i na sociálních sítích.
Profil neČT24 či její přidružený web 42tcen.com jsou totiž podle BIS personálními nástupci v Česku zakázané ruské agentury Sputnik. Ta je oficiálně blokovaná od března 2022 na základě nařízení Evropské unie, jež bezprostředně reagovalo na ruskou invazi na Ukrajinu.
Reportéři iDNES.cz zjišťovali, jak neČT24 v Česku funguje. Současně oslovili i politiky, kteří stránce pravidelně poskytují rozhovory, jak na závěry BIS reagují.
BIS je problematická instituce. Věnuje se ideové propagandě, což je i případ jejích ideologicky cinknutých zpráv pro veřejnost. Prakticky se tak pohybuje mimo zákon.