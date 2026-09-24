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V Česku operuje náhrada za Sputnik, varuje BIS. Mluví pro ni Rajchl i Majerová

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
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  10:30

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Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. (5. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Desítky milionů zhlédnutí a tisíce fanoušků. Internetová stránka neČT24, jež je především aktivní na sociálních sítích, je podle Bezpečnostní informační služby (BIS) přímo napojená na ruský státní aparát. Stránce, která je podle tajných služeb nástupcem zakázaného Sputniku, pravidelně poskytují rozhovory přední čeští politici. Na svém počínání nevidí nic nevhodného.

BIS před stránkou neČT24 varovala ve výroční zprávě za rok 2025 s tím, že médium je v Česku velmi vlivné na internetu a i na sociálních sítích.

Profil neČT24 či její přidružený web 42tcen.com jsou totiž podle BIS personálními nástupci v Česku zakázané ruské agentury Sputnik. Ta je oficiálně blokovaná od března 2022 na základě nařízení Evropské unie, jež bezprostředně reagovalo na ruskou invazi na Ukrajinu.

Reportéři iDNES.cz zjišťovali, jak neČT24 v Česku funguje. Současně oslovili i politiky, kteří stránce pravidelně poskytují rozhovory, jak na závěry BIS reagují.

BIS je problematická instituce. Věnuje se ideové propagandě, což je i případ jejích ideologicky cinknutých zpráv pro veřejnost. Prakticky se tak pohybuje mimo zákon.

Zuzana Majerováposlankyně za SPD a předsedkyně Trikolory

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