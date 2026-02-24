Pavel vystoupí při výročí ruské agrese vůči Ukrajině k obranyschopnosti země

Pozváni byli i premiér Andrej Babiš a další členové vlády, ale omluvili se. Babiš v pondělí po jednání vlády, že má důležitější program.
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka se omluvil kvůli účasti na Valném shromáždění OSN. Ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnu jeho tým omluvil velitelským shromážděním, náčelník generálního štábu armády Karel Řehka by ale na veřejném slyšení být měl.
Úřad vlády znovu dočasně vyvěsí vlajku Ukrajiny
Úřad vlády tak aspoň znovu dočasně vyvěsí vlajku Ukrajiny napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.
Prezident Pavel promluví v odpoledním bloku veřejného slyšení věnovaném pomoci Ukrajině, obranyschopnosti státu a českým bezpečnostním zájmům v zahraniční politice.
Účastníci celodenní akce mají mluvit i o tom, jak současná bezpečnostní situace a další krize dopadají na psychiku člověka a společnost a v čem může být zkušenost Ukrajiny důležitá pro posílení bezpečnosti Evropy.
„Dnes Ukrajina bojem za své území, bojem o své životy chrání i Evropu. Agresorem je Rusko a kdyby Rusko chtělo, tak válka může skončit zítra,“ řekl v pondělí na tiskové konferenci ODS předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Památku obětí ruské agrese proti Ukrajině ještě před veřejným slyšeením Vystrčil spolu s dalšími senátory a ukrajinským velvyslancem Vasylem Zvaryčem uctí u pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka.