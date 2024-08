Bezpečnost na školách stále nemá jasná pravidla. Stát chystá školit učitele

Většina z nich řeší otázku bezpečnosti po svém a každá trochu jinak. Někde bez kamer, jinde s kamerami, někde s vrátnými a sekuriťáky, jinde jen s vychovatelkou. Asociace Bezpečná škola kritizuje, že stát zaspal a včas nepřipravil legislativu, která by jasně přikazovala, jaká konkrétní opatření musí školy dodržet.

„Řešením by bylo přijetí povinné prováděcí vyhlášky do Školského zákona, který by zabezpečení škol řešil obdobně jako zákon o požární ochraně. Když máme pravidla, jak má škola vypadat a jak se máme chovat v případě požáru, bylo by dobré mít vyhlášku na minimální standardy bezpečnosti,“ míní prezident asociace Libor Sladký.