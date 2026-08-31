Loni zemřelo na českých silnicích 478 lidí, absolutně nejméně za více než dvacet let. Oproti roku 2005, kdy si nehody vyžádaly 1 286 obětí, jde o masivní pokles o bezmála dvě třetiny. Jak zjistila redakce iDNES.cz z dat ročenek ministerstva dopravy, tento historický úspěch se navíc odehrává v době, kdy na silnicích za 20 let přibylo 2,8 milionu aut a panuje rekordně hustý provoz.
Výsledek analýzy je jednoznačný: v přepočtu na reálně ujetou vzdálenost je dnešní cestování autem téměř čtyřikrát bezpečnější než před dvaceti lety.
Kdybyste v šedesátikilometrové rychlosti boural se Škodou 105, tak to možná nepřežijete. Z oktávky po stejném nárazu vystoupíte, srovnáte si kravatu a jdete to řešit.
Roman Budskýdopravní expert z Platformy Vize 0