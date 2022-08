Správně nasazená helma může cyklistovi zachránit život. Potřebuje ale měnit

Výběr helmy Správně vybraná přilba při nasazení na hlavě pevně drží. Nesmí spadnout při předklonění, zaklonění a zatřesení hlavy. Držet by měla i nezapnutá. Pokud spadne, posune se do týlu nebo čela, pak je příliš velká. Pásky zapnuté pod bradou by měly být pohodlné, ale pevně utažené. Ideální je, pokud se mezi bradu a zapínání vejdou dva prsty. Při jízdě pak musí být vždy zapnuté!