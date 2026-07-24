Kdo ze zavrženíhodné pohnutky usmrtí kočku nebo psa, měl by jít nově až na tři roky do vězení, navrhli poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, včetně trojice předsedů – premiéra Andreje Babiše, šéfa Sněmovny Tomia Okamury a ministra zahraničí Petra Macinky. Někteří další politici i zástupci organizací na ochranu zvířat se diví, proč se zvýšená ochrana nemá týkat i jiných zvířat.
„Opravdu se nemůžu dívat na to, když někdo se baví tím, že týrá kočku v sušičce anebo někde na balkoně. A pak se tím chlubí ještě ve videu,“ řekl jeden z autorů návrhu, šéf SPD Tomio Okamura, když poslanci na konci června začali návrh vládní koalice projednávat.
Legislativní zúžení na tato konkrétní zvířata vytváří nebezpečnou hierarchii. Bolest nebo strach pociťují všechna zvířata bez rozdílu.
Martin Zítaorganizace Obraz – obránci zvířat