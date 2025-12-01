Nikdo nemusí spát v mrazu. Města spouštějí zimní programy pro lidi bez domova

„Když jsme seniorku uviděli, bylo nám jasné, že venku dlouho nevydrží. Nabídli jsme pomoc,“ vzpomíná terénní pracovník Armády spásy Petr Štěpánek na situaci, kterou spolu s kolegou zažili před rokem.
„Seniorka nemluvila. Její dcera nám zpočátku nedůvěřovala, ale na to jsme zvyklí. Později přijala teplý čaj a malou svačinu. Paní Lenka byla ale tak zesláblá, že nedokázala v rukou udržet ani chleba, natož hrnek,“ popisuje Štěpánek.
Nakonec ženy souhlasily s převozem do hygienického centra, kde se mohly osprchovat, ohřát a najíst. „Seniorka vyjela ze sprchy s úsměvem, úlevou a pocitem, že je alespoň na chvíli v bezpečí. Její proměna nás dojala,“ líčí Štěpánek.
Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple
Armáda spásy poskytla oběma ženám azyl. Brzy se však ukázalo, že pro dceru byla zřejmě důležitější penze matky než ona sama. Nechovala se k ní dobře. Situaci musela řešit i policie.
„Pro paní Lenku se podařilo zajistit místo v sociálním zařízení, kde je o ni dobře postaráno,“ říká Petr Štěpánek, který v zimě společně s dalšími terénními pracovníky řeší případy ohrožených lidí bez domova každý den.
Situace je podle něj nejhorší, když teploty klesají hluboko pod nulu. Jako v předešlých dnech, kdy například v sobotu klesla teplota ve Světlé Hoře až k minus 14 stupňům Celsia, v Rýmařově bylo včera ráno minus 8,8 stupně. V níže položených městech bylo sice tepleji, ale i tam klesaly teploty pod bod mrazu. Lidem tak venku hrozilo podchlazení, omrzliny končetin i smrt.
„Nikdo nemusí spát v mrazu“
Radní velkých měst i sociální pracovníci neziskových organizací tvrdí, že každý, kdo si řekne o pomoc, má šanci nocovat pod střechou. Někdo třeba jen na matraci nebo židli, ale v teple a zdarma.
„Nikdo nemusí spát v mrazu. Pomáháme lidem bez domova, kteří chtějí. V zimě i těm, kteří nemají peníze na noclehárnu,“ ujišťuje mluvčí Armády spásy Tereza Melišová.
Lůžka v noclehárnách stojí obvykle od 30 do 70 korun za noc včetně večeře, čaje a možnosti hygieny. Ale v zimě je to jiné. Například Praha v pondělí spouští každoroční humanitární zimní opatření. Město společně s neziskovými organizacemi nabídne zdarma noclehárny, krizová lůžka, hygienická centra i terénní služby v ulicích. Minulou zimu bylo v Praze k dispozici přes 700 míst na přespání, v nichž lidé strávili přes 58 tisíc nocí.
Zimní programy pro lidi bez přístřeší dotují i další města. Třeba Ostrava už od roku 2009. Letos navýšila částku pro tyto účely o 200 tisíc na 600 tisíc korun. Nocování v teple nebo azyl nabízí město ve spolupráci s Armádou spásy, Charitou, Diakonií, Centry sociálních služeb, Novou šancí, Službami Dobrého Pastýře i dalšími organizacemi.
V ostravských noclehárnách je 110 míst a stejný počet k přespání nabízejí i nízkoprahová denní centra. „V zimě navyšují kapacity o 40 lůžek a 60 židlí. Kdyby bylo zapotřebí, lze přidat další,“ říká náměstek primátora Zbyněk Pražák.
„Nikdo nemusí v noci mrznout,“ potvrzuje i Dalibor Kraut, mluvčí Charity Ostrava, která má nyní otevřenou noclehárnu pro 26 mužů. Ti zatím platí 50 korun za lůžko, jídlo, čaj a možnost hygieny.
„V nejbližších dnech ale nabídneme nocování zdarma a navíc otevřeme i krizovou noclehárnu s matracemi pro 30 mužů a deset žen. Dosud v rámci zimního programu přidáváme v noclehárně až 10 židlí. Reagujeme na aktuální potřeby a zájem. Podobně postupují i další organizace ve městě,“ líčí Kraut.
Tisíce lidí platí nocleh jiným
Lidem v nouzi může pomoci kdokoli. Například finančním příspěvkem na přečkání mrazivých nocí v teple. Kampaň Charity Ostrava pod názvem Noc pod střechou začíná na částce 50 korun.
Armáda spásy nabízí virtuální nocleženky za 100 korun. Loňskou zimu jejich prostřednictvím uhradila lidem, kteří neměli kam jít, asi 30 tisíc noclehů v teple. Od začátku letošního listopadu zatím zájemci zaplatili okolo tří tisíc poukazů.
„Každá nocleženka představuje pro člověka z ulice nejen jednu bezpečnou noc v teple, ale i šanci začít dělat kroky k lepší budoucnosti,“ dodává ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa.