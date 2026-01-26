„Mám dva spacáky, dvě karimatky, zakuklím se na noc a dobrý. Že bych si stěžoval, to ne,“ ukazuje Martin, jak se ukládá ke spánku. Na ulici ho prý dostala nemoc, kvůli které už nemohl dál pracovat. O tom, jak dlouho na ulici žije, mluvit nechce. Noci tráví na nádraží Holešovice, kde má v rohu svůj koutek. Na srovnaných novinách má zabalený chleba, kelímky od kávy a reprák, ze kterého na celé nádraží hraje píseň Hvězdičko blýskavá od Petra Nováka. „Holešovice jsou můj druhý domov,“ říká.
„Nějak to musíme vydržet do léta, než bude zase nějaká práce s výplatou na ruku.“