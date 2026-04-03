Český statistický úřad vydal nová data o porodnosti za rok 2025. Podle nich se v Česku narodilo loni nejméně dětí v historii – přibližně 77 tisíc. Co nám toto číslo říká o současné situaci?
Říká nám především to, že se pokles porodnosti stále prohlubuje. Český statistický úřad také upozorňuje na to, že oproti roku 2021 došlo k poklesu porodnosti o 30 procent.
Částečně se lze inspirovat v Maďarsku. Neustále se tam rozšiřuje okruh žen, které když mají v určitém věku dítě, tak jsou osvobozeny od daní. Toto by se mělo více zohlednit.