Možná jste někoho zabili i vy, opáčil Volný bez roušky, zda by neměl výčitky

„V roce 1995 zemřelo zhruba šest tisíc lidí s chřipkou nebo na chřipku, potvrdil to tuším v pořadu Václava Moravce tehdejší hlavní hygienik,“ začal svou odpověď poslanec, který čelí disciplinárnímu řízení ve Sněmovně po potyčce, kterou vyvolal.

„Možná jsem někoho zabil v tom roce 1995 nebo 1996, když se roušky nenosily,“ pokračoval ve své úvaze a pak přidal to, že možná někoho zabili i novináři. Přímé odpovědi na případné výčitky svědomí se vyhnul.

„Na bezpříznakového nakaženého, který ohrožuje ostatní, nevěřím. Vaše rouška ohrožuje vás a moje rouška ohrožuje mě,“ tvrdil také Volný.

„Dlouhodobé nošení roušky, kterou máme všichni občas v kapse a potom si ji nasadíme, tak jsme biologické zbraně minimálně pro sebe. Když jsme do té roušky nachytali cokoli, když jsme prošli nějakým aerosolem, tak se to tam úspěšně množí. Vy si to pak nasadíte na obličej a dýcháte vlastní zplodiny, dýcháte namnožené cokoli, co jste do té roušky chytili,“ hájil svůj názor Volný.

Souhlasíte s argumentací poslance Volného? celkem hlasů: 44 Ano 13 Ne 30 Nechápu ji 1

Poslanecý dokázal v úterý odvrátit verdikt mandátového a imunitního výboru o trestu pro něj, protože vyprovokoval ve Sněmovně potyčku.

„Věřím těm lékařům, kteří veřejně prohlásili, že to snižuje imunitu a zvyšuje to riziko, že onemocníte, protože čistě logicky si neumím představit, že by mohlo mít pro vaše tělo nějaký pozitivní efekt, když několik hodin takto dýcháte,“ uvedl Volný.

Před novináři se pohyboval bez roušky, na jednání výboru si ji nasadil.