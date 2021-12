Skauti rozvezou Betlémské světlo, plamínek nabídnou ve všech koutech Česka

Světlo je v Česku od minulé neděle, kdy jej skauti převzali na hranicích od Rakušanů. Tradičně pak vyrazili vlakem nejprve do Brna, kde ho předali diecéznímu biskupovi Vojtěchu Cikrlemu.

Sobotní rozvoz začne od časného rána, první rychlík vyrazí po šesté hodině z Brna do Prahy, kde bude před 10:00. Z dalších velkých měst dorazí světlo před devátou do Olomouce, po deváté bude v Ostravě či v Pardubicích.

Ústí nad Labem se plamínku dočká až po 11. hodině, České Budějovice těsně po poledni a v Plzni bude před 14. hodinou.

Na mnoha místech a akcích si následně až do Štědrého dne budou moci lidé připálit svíčky nebo lucerny a Betlémské světlo si odnést domů. Skauti světlo umisťují i do různých institucí či obchází domovy pro seniory. Přehled všech akcí a odběrných míst lze najít na webové stránce Betlémského světla.

I letos musí skauti dodržovat platná opatření proti šíření koronaviru. „Probíhá to podobně jako loni. Dáváme doporučení jak kurýrním týmům, tak organizátorům místních akcí, aby samozřejmě nosili roušky, snažili se dodržovat rozestupy, bylo jich co nejméně, nezpívali koledy, prostě se chovali tak, aby to bylo co nejbezpečnější,“ popsala mluvčí akce Betlémského světla Zuzana Hrbková.

Tradice Betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku pokoje, přátelství a míru. Betlémské světlo je pro věřící symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. V Česku se o jeho šíření starají skauti a skautky už víc než 30 let. Akce stojí na stovkách dobrovolníků, plamínek je tak rovněž symbolem nezištnosti a lidské vzájemnosti.