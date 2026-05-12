Proti sjezdu v příštím týdnu proběhne celá řada protestů a demonstrací, za nimiž stojí zejména podporovatelé českého vládního hnutí SPD. Ti kritizují sudetoněmecký svaz kvůli tomu, že vystupuje proti Benešovým dekretům. Jak na to reagujete?
Naše pozice je velmi jasná. Myslíme si, že bychom neměli do tohoto tématu nijak zasahovat zvenčí. Jde o českou záležitost, která se týká odsunu Němců a celkové politiky Edvarda Beneše. Bilancování těchto témat mezi Čechy velmi aktivně probíhá a já si myslím, že by bylo velmi kontraproduktivní, kdybychom do toho zasahovali zvenčí. Toto je zkrátka výhradně česká debata.
V pátek odpoledne máme setkání s přáteli z české strany. Sejdeme se u společného oběda, který proběhne u dlouhých stolů. Nazýváme to oběd přátelství.