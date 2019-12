Kryptovirus neohrozí Ježíška. Zaměstnanci výplatu dostanou, řekla nemocnice

Za několik dní mají zaměstnancům Benešovské nemocnice přijít výplaty – pro mnohé očekávaný poslední příjem před Vánocemi. Například pro otce samoživitele Jakuba.



„Bylo nám řečeno, že vzhledem k aktuální situaci budeme bez peněz. Nechci se na to ptát oficiálně, zda je to právě drb, nebo nikoliv, abych neměl problémy. Ale za tři dny jsou výplaty a údajně nemají tento systém taky zálohovaný a neví, kolik komu mají vyplatit. I nyní nás chtějí poslat domu a dát nám to jako neplacené volno,“ sdělil iDNES.cz jeden ze zaměstnanců nemocnice.

Jeho identitu redakce zná, z pochopitelných důvodů ji však neuvádí. „Nemůžu si dovolit být celý měsíc bez peněz,“ pokračuje Jakub.



Zaměstnanci výplaty dostanou, říká nemocnice

Podle nemocnice se však zaměstnanci nemají čeho obávat. „Bude to jako vždycky. Akorát dostanou výplaty tak, jak lidé dostávali výplaty v 80. letech. Asi ne na účet, jak jsou zvyklí, ale dostanou je,“ uvedl mluvčí nemocnice Petr Ballek.



Na otázku, zda se výplaty tento měsíc zpozdí, odpověděl Ballek, že ne. „Já bych rozhodně nedělal paniku, že lidi nedostanou výplatu. Zaměstnanci nemocnice výplatu dostanou. To, že někdo má strach, že z těchto důvodů výplatu nedostane je pochopitelný strach, ale nemocnice v této oblasti svých povinností dostojí,“ dodal.

Provoz zdravotnického zařízení ochromil v noci na středu počítačový kryptovirus, který napadl nemocniční počítačový systém. Náprava může trvat týdny. Několik pacientů vyžadujících připojení na nemocniční přístroje bylo převezeno jinam.



Podobný útok jako v Benešově se stal loni v červnu v plicní nemocnici v Janově na Rokycansku. Hacker tehdy zašifroval veškerá data, nemocnice se k nim několik dnů nemohla dostat.

Správce sítě vyzval neznámý pachatel k uhrazení částky ve virtuální měně. Nemocnice na to nepřistoupila a díky zálohám o data nepřišla.