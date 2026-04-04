Závěť první dámy se naplnila. Vláda předala Benešovu vilu v Sezimově Ústí

Robert Oppelt
  14:00
Nad údolím Lužnice se rychle střídá jarní počasí. Chvilku padají sněhové vločky, chvíli svítí slunce. Nad řekou ale stojí dům, který jako by do tohohle aprílového počasí nepatřil, jako by měl stát spíš někde víc na jihu, u Středozemního moře. Benešova vila.
Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Vila v Sezimově Ústí byla vystavěna v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka. Vypracování projektu i stavba probíhaly za přímé účasti manželů Benešových. V roce 1937 byla rozšířena a dostavěna podle projektu Otokara Fierlingera.

Vila opatřená pískově žlutou omítkou přirozeně kontrastovala s travnatou plochou i listnatými a jehličnatými dřevinami. Obytné a užitkové prostory byly v dvoupodlažním domě rozloženy do dvou křídel. Společenské a obytné místnosti byly umístěny na jihozápadní straně, v křídle situovaném k Lužnici.

Závan středomořské atmosféry u Tábora. Před zámky dával Beneš přednost vile

Autorem zahradní kompozice, která vycházela ze zásad anglického krajinářského parku, se stal architekt Otakar Fierlinger, bratr pozdějšího premiéra Zdeňka Fierlingera, který měl svoji vilu nedaleko. Další vila patřila diplomatu Ludvíku Strimpelovi.

Manželé Benešovi svůj dům milovali a snažili se v něm trávit maximum času. To potvrzuje i fakt, že tu Beneš zemřel a v zahradě byl podle svého přání i pohřben. Ve vile pak zůstala jeho žena Hana sama.

Místo Beneše Štrougal

Během první republiky vstoupila Hana Benešová do povědomí jako vzdělaná a okouzlující manželka ministra zahraničí a posléze prezidenta republiky. Vzhledem k tomu, že Charlotta Masaryková byla dlouhodobě nemocná, byla to ona, kdo se stal jakousi neformální první dámou republiky, ale i módní ikonou, která dokázala inspirovat.

Mimořádně oblíbené první dámě ponechal později komunistický režim rentu, velký byt na Hradčanech i vilu v Sezimově Ústí, a dokonce jednu služebnou, ale byla pod neustálým dohledem StB. Nepsaná dohoda byla jasná – bude se stranit veřejného života. Do vily jezdila hlavně v létě, navštěvovali ji tu příbuzní i staří přátelé. S údržbou jí pomáhali místní.

Ústavní soud odmítl zrušit zákon, podle kterého se Beneš zasloužil o stát

V listopadu 1973 sepsala Hana Benešová závěť, v níž odkázala část mobiliáře a vilu s přilehlými pozemky Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Přála si, aby v domě vznikl Benešův památník.

Místo toho ale stát rezidenci bezplatně převedl na Úřad předsedy vlády ČSSR. Do táborského muzea se dostala jen část její pozůstalosti, třeba část nábytku. Ve vile začala horečná rekonstrukce a už o dva roky později se tam začal rekreovat soudruh Lubomír Štrougal, tehdejší předseda vlády.

Objekt dostal soudobý nábytek, interiér byl rozdělen na několik apartmánů, kam se jezdili rekreovat komunističtí politici i zaměstnanci Úřadu vlády.

Od narození Hany Benešové uplyne 140 let. Jak inspirovala svým módním stylem?

Po sametové revoluci se areál vily poprvé otevřel pro veřejnost. Poslední vůle Hany Benešové ale stále čekala na naplnění. Citlivá rekonstrukce v letech 2006–2009 vrátila objekt téměř do původní podoby. Premiéři sem však jezdili stále, i když méně často než v dobách socialismu. Posledním byl Bohuslav Sobotka, možná proto, že z Tábora pocházela jeho tehdejší manželka Olga.

Před třemi lety se vrátil do původní podoby i park, který vilu obklopuje. Úřad vlády nechal odstranit novodobý bazén.

Po padesáti letech

Teď udělal Úřad vlády další krok. Naplnil závěť Hany Benešové a vilu převedl muzeu. „Vyhodnotili jsme, že bude mnohem smysluplnější, aby tento objekt nesloužil k rekreačním účelům, ale byl převeden na Husitské muzeum v Táboře. Díky tomu jej bude moci naplno využívat veřejnost a muzeum zde rozšíří své kulturní i další aktivity. Je to efektivnější řešení a zároveň lepší využití ve prospěch lidí,“ uvedla šéfka úřadu Tünde Bartha.

„Převod rozsáhlého majetku probíhá na základě dohody a navazuje na několikaletou spolupráci obou institucí při správě a zpřístupňování tohoto významného místa paměti a kulturní památky,“ popisuje ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka.

Nejpozoruhodnější vily Česka. Prohlédněte si sedm stavebních skvostů

Ke slavnostnímu předání by mělo dojít při zahradní slavnosti v areálu vily 28. května u příležitosti výročí Benešova narození. „Husitské muzeum v Táboře považuje převzetí Benešovy vily za přirozené naplnění poslední vůle Hany Benešové a závazek vůči odborné i široké veřejnosti,“ vysvětluje ředitel.

Park má být přístupný od 1. dubna denně, vila samotná se pro návštěvníky opět otevře na začátku května.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:16

Íránce nějaká demokracie nezajímá, chtějí blahobyt a spravedlnost, říká arabista

Premium
Měla to být blesková válka. Už při prvních leteckých útocích Spojených států a...

Měla to být blesková válka. Jenže Írán útokům armád USA a Izraele odolává. Navíc začal ostřelovat okolní arabské země. Zablokoval i Hormuzský průliv, hlavní energetickou tepnu světa, ropa a zemní...

5. dubna 2026

Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš

Premium
Miroslav Hanuš (2022)

Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...

5. dubna 2026

Letní tábory jsou téměř vyprodané, ceny stoupají jen mírně, říká asociace

Dětské tábory v roce 2021

Zájem o letní tábory zůstává i letos vysoký, část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazená a některé tábory přijímají pouze náhradníky. Sdělili to zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a...

5. dubna 2026  19:05

