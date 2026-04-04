Závěť první dámy se naplnila. Vláda předala Benešovu vilu v Sezimově Ústí

Vila v Sezimově Ústí byla vystavěna v letech 1930 až 1931 podle projektu architekta Petra Kropáčka. Vypracování projektu i stavba probíhaly za přímé účasti manželů Benešových. V roce 1937 byla rozšířena a dostavěna podle projektu Otokara Fierlingera.
Vila opatřená pískově žlutou omítkou přirozeně kontrastovala s travnatou plochou i listnatými a jehličnatými dřevinami. Obytné a užitkové prostory byly v dvoupodlažním domě rozloženy do dvou křídel. Společenské a obytné místnosti byly umístěny na jihozápadní straně, v křídle situovaném k Lužnici.
Autorem zahradní kompozice, která vycházela ze zásad anglického krajinářského parku, se stal architekt Otakar Fierlinger, bratr pozdějšího premiéra Zdeňka Fierlingera, který měl svoji vilu nedaleko. Další vila patřila diplomatu Ludvíku Strimpelovi.
Manželé Benešovi svůj dům milovali a snažili se v něm trávit maximum času. To potvrzuje i fakt, že tu Beneš zemřel a v zahradě byl podle svého přání i pohřben. Ve vile pak zůstala jeho žena Hana sama.
Místo Beneše Štrougal
Během první republiky vstoupila Hana Benešová do povědomí jako vzdělaná a okouzlující manželka ministra zahraničí a posléze prezidenta republiky. Vzhledem k tomu, že Charlotta Masaryková byla dlouhodobě nemocná, byla to ona, kdo se stal jakousi neformální první dámou republiky, ale i módní ikonou, která dokázala inspirovat.
Mimořádně oblíbené první dámě ponechal později komunistický režim rentu, velký byt na Hradčanech i vilu v Sezimově Ústí, a dokonce jednu služebnou, ale byla pod neustálým dohledem StB. Nepsaná dohoda byla jasná – bude se stranit veřejného života. Do vily jezdila hlavně v létě, navštěvovali ji tu příbuzní i staří přátelé. S údržbou jí pomáhali místní.
V listopadu 1973 sepsala Hana Benešová závěť, v níž odkázala část mobiliáře a vilu s přilehlými pozemky Muzeu husitského revolučního hnutí v Táboře. Přála si, aby v domě vznikl Benešův památník.
Místo toho ale stát rezidenci bezplatně převedl na Úřad předsedy vlády ČSSR. Do táborského muzea se dostala jen část její pozůstalosti, třeba část nábytku. Ve vile začala horečná rekonstrukce a už o dva roky později se tam začal rekreovat soudruh Lubomír Štrougal, tehdejší předseda vlády.
Objekt dostal soudobý nábytek, interiér byl rozdělen na několik apartmánů, kam se jezdili rekreovat komunističtí politici i zaměstnanci Úřadu vlády.
Po sametové revoluci se areál vily poprvé otevřel pro veřejnost. Poslední vůle Hany Benešové ale stále čekala na naplnění. Citlivá rekonstrukce v letech 2006–2009 vrátila objekt téměř do původní podoby. Premiéři sem však jezdili stále, i když méně často než v dobách socialismu. Posledním byl Bohuslav Sobotka, možná proto, že z Tábora pocházela jeho tehdejší manželka Olga.
Před třemi lety se vrátil do původní podoby i park, který vilu obklopuje. Úřad vlády nechal odstranit novodobý bazén.
Po padesáti letech
Teď udělal Úřad vlády další krok. Naplnil závěť Hany Benešové a vilu převedl muzeu. „Vyhodnotili jsme, že bude mnohem smysluplnější, aby tento objekt nesloužil k rekreačním účelům, ale byl převeden na Husitské muzeum v Táboře. Díky tomu jej bude moci naplno využívat veřejnost a muzeum zde rozšíří své kulturní i další aktivity. Je to efektivnější řešení a zároveň lepší využití ve prospěch lidí,“ uvedla šéfka úřadu Tünde Bartha.
„Převod rozsáhlého majetku probíhá na základě dohody a navazuje na několikaletou spolupráci obou institucí při správě a zpřístupňování tohoto významného místa paměti a kulturní památky,“ popisuje ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka.
Ke slavnostnímu předání by mělo dojít při zahradní slavnosti v areálu vily 28. května u příležitosti výročí Benešova narození. „Husitské muzeum v Táboře považuje převzetí Benešovy vily za přirozené naplnění poslední vůle Hany Benešové a závazek vůči odborné i široké veřejnosti,“ vysvětluje ředitel.
Park má být přístupný od 1. dubna denně, vila samotná se pro návštěvníky opět otevře na začátku května.