Konec Bradáčové a Ištvana? Benešová chce konec vrchních žalobců i soudů

Revoluční změna by vedla ke zrušení vrchních státních zastupitelství i vrchních soudů v Praze a Brně. „Kdybychom přistoupili na třístupňovou soustavu, vrchní státní zastupitelství by šla ze hry. Muselo by to být jednotné a s tím by se zrušily i vrchní soudy,“ uvedla Benešová v rozhovoru pro Lidové noviny.

Některé pravomoci by proto přešly na krajské žalobce a soudce, kteří jsou podle ministryně dostatečně způsobilí, aby převzali specializovanou agendu závažné hospodářské a finanční kriminality, která nyní náleží vrchním žalobcům.

Benešové by v té souvislosti také chtěla změnit trestní řád. Zatím požaduje analýzu od obou vrchních žalobců Lenky Bradáčové a Iva Ištvana, jejichž místa by při reformě zanikla. Na pilu však tlačit nechce. „Někteří mohou jít do Brna na Nejvyšší státní zastupitelství, kterému přibudou pravomoci. Ti lidé se neztratí,“ tvrdí.

Jsou i další věci, které podle Benešové spěchají. „ Požádala jsem úředníky na ministerstvu, aby zrušili dovolené. Sama budu odříkat dovolenou, kterou mám zaplacenou. Chci, aby věci nabraly spád. Aby se legislativa, která je připravená, posunula vpřed,“ říká.

Benešová nemá strach z demonstrantů ani Hradu

Na několik tisíc demonstrantů, kteří protestovali proti jmenování nové ministryni spravedlnosti na Staroměstském náměstí v Praze i dalších městech, reaguje Benešová s poklidem. „Protesty jsou symptom doby. Máme demokracii, takže lidé protestovat mohou, ale abych na to reagovala tak, že do funkce nepůjdu, to mě špatně znají. Opak je pravdou. Rozhodně jsem se nepolekala,“ popsala.

Ministryně nemá strach ani z tlaku Hradu ve snaze ovlivnit justici. „Pan kancléř má jistě rozpoznávací schopnosti. Hodně bych se divila, kdyby mi skutečně zavolal,“ sdělila.

V rozhovoru také připustila, že pokud dokončí ministerský mandát v řádné době, do advokacie se už nevrátí. „Dá se říci, že pokud to tady vydržím do konce volebního období, půjdu do důchodu a advokátku už dělat nebudu. Ohlásila jsem to v kanceláři. Nejsem ani jednatelka,“ uvedla.

Na ministerstvo spravedlnosti se Benešová vrátila po pěti letech, při návratu ji překvapilo jen zrušení původní pracovny ministra. „Považovala jsem to za klenot a historickou i srdeční záležitost. Požádala jsem proto o vrácení pracovny,“ přiznala.